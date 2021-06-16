莫德納全發！陳時中回應女記者「確實妳很敏銳」　網全懂暗示了

記者施怡妏／綜合報導

首批莫德納疫苗15萬劑開放接種，首波配發7萬餘劑，指揮中心今（16）日宣布，18日進行第二波7.3萬劑配送，《ETtoday新聞雲》記者在記者會上提問，是否意味著有第二批莫德納疫苗即將抵台？對此，指揮官陳時中淡淡說了一句「確實妳很有敏銳度」，並表示已有所準備。此話一出，引起鄉民們一陣熱議。

台灣向美國買了505萬劑莫德納疫苗，5月28日首批15萬劑抵台後，近日已陸續開放給前線人員接種，而原先有預留半數疫苗留給第二劑施打，但今日卻宣布保留的這一批貨將配送出去。《ETtoday新聞雲》女記者就提問，「是不是有新的莫德納到貨了？」對此，陳時中僅表示「確實妳很有敏銳度，我們當然有所準備」。

陳時中短短兩句話帶過，但不少人都注意到了，有網友在PTT發文，「妳很敏銳，在暗示啥呢？究竟只是大家想太多，還是待會又有班機準備起飛呢？」「莫德納15萬劑都配發，是不是代表下一批莫德納要來了？」

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▲網友們都全嗨翻。（圖／翻攝自PTT）

消息曝光後，網友們超嗨，「來自美國阿爸的善意要出現了嗎」、「我最討厭像你這樣直覺敏銳的小鬼了」、「日本爸爸要再度救援吧」。但也有網友抱怨，這是一件好事，為什麼不說清楚一點，「沒看過回答問題可以這麼官腔的人」、「來了為什麼不能說，美國來的還怕屁哦」。有網友猜測，「不敢直說，是怕一堆人開始等，不去打AZ吧」、「有可能要低調吧」、「難不成怕中共戰機攔截？」

中央流行疫情指揮中心今日表示，將於6月18日起，配送第二批莫德納(Moderna) COVID-19疫苗73,200劑，同時開放第一類至第三類對象接種，請獲配之合約醫療院所開啟預約掛號服務，提供上述對象預約接種，提升群體免疫力。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）