菲律賓否認打台EUA疫苗　他提醒蔡英文「別以為東南亞照單全收」

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

針對菲律賓否認施打台灣緊急授權（EUA）一事，國民黨副秘書長黃奎博表示，高端疫苗股價近日波動劇烈，高檢署已分「他」字案，依《證券交易法》調查中，相信東南亞各國駐台機構應也會注意此事，民進黨政府應注意國際觀感，不要以為東南亞國家都照單全收。

有媒體報導，菲律賓來函，有意採認我國緊急使用授權（EUA），直接使用我國國產疫苗，在當地免做3期臨床、直接施打。不過，菲律賓總統發言人哈利・羅克（Harry Roque）接受《ABS-CBN新聞》時表示：「我否認這一點」。

爭議不斷延燒，總統府發出新聞稿澄清，菲律賓政府確實並未向我國提出疫苗的協助事項，菲律賓政府也未致函我國政府，整件事為有心人士混為一談，此無助台菲友好關係。

▲高端在櫃買中心進行新冠肺炎疫苗二期試驗的解盲直播。（圖／記者吳康瑋攝）

對此，黃奎博表示，由於高端股價近日波動劇烈，高檢署已分「他」字案，依《證券交易法》調查中，相信東南亞各國駐台機構應也會注意此事，所以為了維繫與東南亞國家的實質關係，除了台灣相關人士不應再拿外國炒作之外，民進黨政府也應在採取司法行動時迅速確實、勿枉勿縱，並注意國際觀感。

國民黨國際事務部副主任何志勇強調，國民黨樂見國家有一定的疫苗自主能力，但高端疫苗在第二期臨床實驗完成之後，未按照國際科學標準完成第三期大規模臨床實驗就向食品藥物管理署申請EUA，等於是大致確認了安全性，卻沒有確認有效性，就要在國內開始施打，連在台灣內部都有很大質疑了，屆時東南亞國家是否真的會買單，恐怕沒那麼簡單。

何志勇指出，該特定媒體報導還包括印尼、馬來西亞、泰國及越南，正與高端疫苗公司「接洽疫苗臨床試驗與採購」，說不定還會有更多東南亞國家出面駁斥，這將損及國家形象，所以民進黨政府應有更廣泛、明確的回應，設下停損點。

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