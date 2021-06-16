王鴻薇列長者打疫苗5大缺失　「柯市長你認為北市有及格嗎？」

▲王鴻薇列北市施打疫苗5大缺失。（合併圖／記者湯興漢攝、翻攝自王鴻薇臉書）

記者蘇晏男／台北報導

台北市近日接連因好心肝、小禾馨診所被爆偷供非第一至第三類人員施打疫苗，以及疫苗預約系統亂象，引人非議。對此，國民黨北市議員王鴻薇16日下午在臉書列出北市接種疫苗5大缺失，質疑「柯市長，憑心而論，你認為台北市有及格嗎？」

王鴻薇指出，第一，選擇地點有問題：包括選擇要爬坡的萬芳高中及學校三樓施打，都讓85歲以上長者痛苦不堪，顯然台北市對於大規模施打，連地點都沒準備好。

第二，預約施打時間只有上、下午時段，欠缺更精準的時間：很多長者排一整個上午，或一整個下午，這不是台北市長柯文哲嘴裡說，讓你九點來就九點來隨便一句就可以掩蓋的疏失。

第三，施打地點未考慮人群排隊，以致人行道，學校場館外擠滿等待人潮：這兩天天氣炎熱，排隊長輩及家屬又因疫情不敢進食喝水，痛苦可想而知。

第四，欠缺大型場館施打點：國外採取大型場館施打，必然已經是經歷過數次經驗的累積，台北市雖採取進入社區，但大型場館比較可以準備室內等待區和觀察區，比社區中型施打地點更符合人性。

第五，動員配合的員警，學校和民政部門人員，他們的防護設備足夠嗎？看到醫院施打人員全副武裝，但同樣的現場支援人員有人只有口罩，有人加戴防護罩，防護設備並沒有一定規格。

王鴻薇表示，民進黨政府確實利用這次大規模施打全力吹捧高雄市長陳其邁，但她也看到了桃園市施打疫苗的混亂，大規模疫苗施打不會只有這一次，若台北市不能立刻記取教訓，趕快重新檢討改進，只用政治口水回擊並不能解決第一線的混亂。