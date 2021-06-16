貨車掛「請給我疫苗」布條繞高市府！按喇叭抗議不到一圈被警攔



▲宣傳車到四維附近按喇叭抗議遭警方攔下 。（圖／徐尚賢提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄四維行政中心遭5小貨車猛按喇叭繞行四周，遭警方攔車開罰單，挨罰的是自稱民間鬥士團體，前罷免黃捷團體發言人徐尚賢斥責「高雄市政府好大的官威，動用警察前後包夾」，警方事後表示，因他連續長按喇叭影響安寧，才被民眾檢舉。

▲宣傳車到四維附近按喇叭抗議遭警方攔下 。（圖／徐尚賢提供）

挨罰的就是自稱為民間鬥士的團體，一行人15日約14時，開著掛著「我不要等死請給我疫苗」、「我要活下去、不要擋疫苗」等布條的宣傳車到高雄市政府四維行政中心按喇叭抗議，他們提及2大訴求，包含「堅決反對政府刁難阻擋國際認證的疫苗」、「堅定反抗政府讓百姓當高端疫苗的白老鼠」。

▲警方依法開罰。（圖／徐尚賢提供）

現場來了約6台車4部機車，前罷免黃捷團體發言人徐尚賢也參與其中，他表示，才到場剛繞不到一圈就被攔下，警察就來開單，他痛批：「高雄市政府好大的官威，動用警察前後包夾，企圖限制人民的自由，強制人民閉上嘴巴、束手待斃，如此草菅人命又鴨霸的政府，台灣人不甘願接受，全民定要揭竿起義。」

警方表示是獲報民眾檢舉，市府前有車輛鳴按喇叭妨礙安寧，經同仁到達現場後，發現約有5輛車在市府附近邊繞行編按喇叭，所長許世祺強調，尊重民眾表達意見自由，但已影響附近住戶安寧，蒐證後當場攔查，並依《道路交通管理處罰條例》第41條第1款，汽車駕駛人按鳴喇叭不依規定，或按鳴喇叭超過規定音量者，可處300以上600以下罰鍰。

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