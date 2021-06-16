台北101精品櫃姐確診　下午2點緊急閉館消毒

▲台北101有櫃姐確診，今提前打烊消毒。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

台北101購物中心館內傳出有精品專櫃櫃姐確診新冠肺炎，購物中心也緊急宣布下午兩點停業消毒，對此台北101表示，確實有接獲相關通知，考量員工安全進行停業消毒，明天會正常開門營運。

有館內消息指出，台北101購物中心內疑似有精品櫃姐確診，台北101在下午2時提早結束營業進行消毒，對此未於官方網站與官方粉絲頁進行公告，有民眾發現大門無法進入，覺得莫名其妙。據悉確診者為一樓非開放性櫃位的精品員工，且已有6天未至購物中心打卡上班，目前也該品牌與商場也同步進行接觸者確認事宜。

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台北101證實於今（6／16）早上接獲品牌端通知，館內1樓精品專櫃員工確診，考量員工、租戶及顧客的安全，台北101購物中心即刻於下午2點暫停營業，進行全館清消作業，並已偕同品牌配合後續疫調，也將遵守中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，同時做好最高標準的防疫措施，維護員工、租戶與顧客的健康與安全，而明6／17也將正常營業。

台北101補充，該確診專櫃員工並不負責接待客人，最近一次進入商場為6／10當天早上11：30至12：00至櫃內，並隨即離開。