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彰化打AZ疫苗猝死首例！　86歲阿公打完隔天斷氣

記者唐詠絮／彰化報導

上午台中市驚傳2名老年人打完AZ疫苗後猝死案，彰化也出現疑似案例！衛生局長葉彥伯表示，這名86歲的阿公，有三高及慢性肝炎等慢性病史，端午節14日當天在家人的陪同下前往關懷據點施打疫苗，過程中沒有出現任何不適的狀況，昨天下午家屬回到家後發現長輩已經沒有呼吸心跳，經醫師判定死亡。

▲75歲長者施打疫苗首日彰化秩序良好。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化有1名長者施打AZ疫苗猝死。（示意圖／ETtoday資料照）

彰化縣自5月13日以來今天首度零確診，CPR採檢陽性率降到0.62%，但昨天有1名阿公疑似施打疫苗長者後隔天死亡，衛生局長葉彥伯指出，這名長輩86歲，有三高及慢性肝炎等病史，是否跟疫苗施打有關還是得經由藥害救濟通報程序由中央專家認定。

葉彥伯強調，畢竟高齡長者有較高的風險，這名高齡長輩在施打疫苗後隔天死亡，以國際疫苗施打的資料來看，安全性還是非常高，因此，在利大於弊的情況下，還是希望長輩能夠儘量接受疫苗施打。

衛生局長葉彥伯進一步分析，打疫苗可以保護自己減少重症死亡，還可以減少群聚提高族群免疫力、維護醫療量能，可以減輕照顧負擔，但不要以為打了疫苗就不會被傳染，還是得要配合中央防疫守則。

目前彰化地區75歲以上接種已經有25%，接下來將對8,810名90歲(2021年12月31日以前出生)以上的高齡長者列冊施打，縣長王惠美強調，「有注有保佑」還是希望長輩能施打，也拜託打完疫苗的民眾，不要以為自己是無敵鐵金剛，可以四處趴趴走，還是要顧好自己保護自己的親人。

彰化連續2天居家隔離5人確診後，中央流行指揮中心公布今天彰化「零」確診，這也是自5月13日以來首度出現，縣民超開心，王惠美指出，彰化縣累計確診251人、40,576人已完成篩檢、居家隔離人數666人，死亡人數7人，感染源待查的還有3人，其中居家隔離中發病的有67人。

彰化縣確診傳播鏈以地域分為雙北、桃園及台中3地。其中以溪湖水果盤商傳播鏈有113人，佔確診人數45%、麻將牌咖有36人、醫院傳播鏈高達21人，桃園返鄉3家庭餐會有15人確診、再來是萬華家族聚餐、秀妃養生館及台中櫃姐傳播鏈等等。

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