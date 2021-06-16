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【廣編】居家防疫就靠這一箱！新東陽推新鮮農產蔬菜箱　免出門宅配送到家

▲▼ 新東陽攜手在地農家及農會，防疫期間免出門就能吃到新鮮農產品。（圖／新東陽提供）

▲新東陽攜手在地農家及農會，防疫期間免出門就能吃到新鮮農產品。

圖、文／新東陽提供

因疫情嚴峻改變許多民眾的生活及消費習慣，興起一波居家防疫自煮潮。新東陽一直關注本土農業發展，與台灣各地的農會、小農長期保持良好關係，特與「農村好物」、「沛芳農場」、「農甜味」、「斗南鎮農會」、「信義鄉農會」及「和菓森林」等6家在地農家與農會，攜手推出多款免出門就可宅配送到家的蔬菜箱或農產箱，讓民眾在家也能安心享用新鮮美味。

「農村好物」的蔬菜箱內有以當月盛產為主的有機／履歷菜葉類、根莖類及辛香調味料，是由農委會水保局扶植農村社區企業與雲林、西螺及桃園地區農民契作，蔬菜具安全認證農藥零檢出。桃園「沛芳農場」蔬菜箱，內有機葉菜類、根莖瓜果類、菇類及豆類製品，會依當時產季搭配出貨，且總生產及包裝場均通過有機CAS驗證。「農甜味」蔬菜箱內含葉菜類、根莖瓜果類，是由南投青農洪健智堅持嚴選特色優質的農產品，朝向自然無毒、友善土地與永續經營。「斗南鎮農會」推出斗南越光米好食蔬菜箱及斗南越光米組合箱，結合精饌米獎日本頂級越光米及在地產的根莖類、花果類及葉菜等，很適合小家庭訂購。還有來自南投縣「信義鄉農會」的梅子夢工廠休閒組跟「和菓森林」的夏日派對組可以挑選，梅子夢工廠休閒組有最具代表性的梅子系列商品，夏日派對組內有阿薩姆紅茶、阿薩姆綜合花茶，以及臺茶18號紅玉紅茶。

新東陽門市資訊：https://is.gd/AfHLF4
蔬菜箱／農產箱資訊：https://is.gd/g2qZVe

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