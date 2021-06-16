飆破450人染疫亡　江啟臣轟蔡英文：妳有看到家屬跪在雨中痛哭嗎？

▲國民黨：將助染疫死者國賠訴訟 提案發慰助補償金。（圖／江啟臣臉書）

記者徐政璿／台北報導

台灣因新冠肺炎（COVID-19）死亡者，截至6月15日為止，已經有460人不幸病逝。國民黨主席江啟臣15日表示，將請立法院黨團提案，要求對因新冠肺炎死亡者家屬發給新台幣30萬元慰助金、250萬元補償金，他同時抨擊總統蔡英文，「你有看到新冠肺炎往生者家屬跪在大雨中，痛哭失聲嗎？」

江啟臣表示，照顧人民是國家基本的責任與義務，政府必須給予扶助和救濟，協助解決生活困境，確保國人基本生活無虞，現在政府如此的失能，辜負了人民的託付。

江啟臣感嘆，總統是人民託付的國家領導人，但疫情爆發後，對健康的人，政府沒有疫苗，對確診及身故的人，政府沒有慰助補償。

因此，江啟臣指出，國民黨會在立法院要求政府，給予確診者與死亡家屬慰助金與補償金，要求對因新冠肺炎死亡者發給新台幣30萬元慰助金、250萬元補償金，確診者5萬元慰助金、10萬元補償金。

江啟臣也透露，國民黨將會支持與協助前衛生署長楊志良正在推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟；請政府不要讓國人陷於險境，現在最重要的是爭取安全有效經國際認證的疫苗。

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