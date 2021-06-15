快訊／「會全力調度醫療資源」　蔡英文承諾：降低重症率、死亡率

記者陶本和／台北報導

針對當前國內疫情與疫苗施打狀況，總統蔡英文15日下午於總統府發表談話時指出，這段時間很多朋友出錢出力，從基本耗材到高端儀器，跟政府一起提高醫療能量，「我要表達最深感謝，政府會全力調度資源，降低重症率跟死亡率，就是我們的目標」。

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

蔡英文下午於總統府發表談話時表示，在醫療資源供應上，這段時間很多朋友出錢出力，從基本耗材到高端儀器，跟政府一起努力提高醫療能量，「我要表達最深感謝，政府會全力調度資源，降低重症率跟死亡率，就是我們的目標」。

另外，在疫苗施打方面，蔡英文說，日本提供的疫苗已經配送到各縣市，為高齡長輩施打，她感謝地方政府配合，尤其民政等系統合作，快速造冊，通知依序施打，她很感謝第一線同仁努力。

蔡英文強調，有聽說有假訊息要長輩不要去打疫苗，她則叮嚀，打疫苗真的很重要，「我要拜託大家趕快去施打！」。她也同步提醒年輕朋友，要提醒家中長輩，務必要去打，拜託大家依序去施打。

最後，蔡英文指出，紓困進度方面，有符合的民眾跟業者可以去申請，政府也會隨時進行調整，讓大家一起度過難關。她說，過去內用為主的店家，必須改用外送服務，國人若行有餘力，可以去支持幫助他們稱過疫情的難關。