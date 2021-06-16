蔡英文鼓勵外賣「多點一份」　歡迎到我臉書留言推薦店家

▲蔡英文鼓勵大家多點外賣，支持平時喜歡的店家。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文16日在臉書表示，在三級警戒下，店家和餐廳因為客源減少，都受到影響，她則呼籲國人，如果行有餘力，可以支持常去的店家，多點一份餐點，就是疫情下多一分互助的正面力量；同時也歡迎大家在她的臉書貼文下留言，推薦不錯的店家給更多人。

蔡英文表示，原本以內用為主的餐廳、咖啡店等，為了配合防疫規定，現在必須改推外帶或外送服務。她感謝所有一起落實防疫的餐廳和店家。

蔡英文指出，最近政府的紓困措施上路了，紓困和防疫一樣重要，她有一直注意各界的回饋，其中就有注意到，大家對於實際營業額的計算有不同看法，而經濟部也很快增加了彈性。

蔡英文說，不論是整個五月，還是從三級警戒的五月中開始起算，只要營業額下降達50％，就能夠申請「商業服務業」的紓困方案。很多餐廳和店家並沒有停業，而是積極轉型、持續提供優質的餐點，甚至推出外帶外送的特別菜單和優惠，「我要拜託大家，如果行有餘力，可以支持你平常會去、喜歡去的店家。」

「透過外帶或外送，多點一份餐點，就是疫情下多一分互助的正面力量」。蔡英文提醒，也別忘了，外帶時還是要遵守實聯制和防疫措施；而外送時，也可以試著多給辛苦的外送員一點鼓勵，讓喜歡的餐廳和店家能繼續開業、能照顧到更多員工的生計，大家一起來努力，大家若有覺得不錯的店家，也歡迎留言推薦給更多人。