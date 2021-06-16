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確診孕婦「呼吸衰竭」緊急剖腹　今解隔離開心擁抱寶貝兒

▲▼中山附醫緊急為新北確診孕婦剖腹，如今媽媽已經解隔離，院方開心舉辦慶生會。（圖／中山附醫提供）

▲中山附醫緊急為新北確診孕婦剖腹，如今媽媽已經解隔離，院方開心舉辦慶生會。（圖／中山附醫提供）

記者鄧木卿／台中報導

新北市1名38歲懷孕34週且確診的周姓產婦，月初轉診到中山附醫，當時因為併發呼吸衰竭重症，呼吸困難，醫護人員評估後緊急進行剖腹，順利在26分鐘內即完成生產，母子均安，周女在產後15天已檢驗不出病毒，16日上午已經解隔離，一離開隔離室第一件事就是開心擁抱寶貝兒子，院方也幫母子舉辦慶生會，恭喜平安出院返家。

▲▼中山附醫緊急為新北確診孕婦剖腹，如今媽媽已經解隔離，院方開心舉辦慶生會。（圖／中山附醫提供）

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院方表示，周女因為感染新冠病毒且併發呼吸衰竭重症，6月1日轉診到院內負壓隔離病房，經評估後必須緊急生產，當時周女並沒有家人陪伴，自己孤獨但勇敢地簽下麻醉和剖腹生產手術同意書，包括婦產部、麻醉部，兒童部和感染科的醫護團隊的齊心合作，順利在26分鐘內完成麻醉與剖腹生產手術。

早產4週的新生兒經緊急醫療處置並持續追蹤治療，接受3次新冠病毒檢驗均為陰性，確認未垂直感染。周女生產後仍在負壓隔離病房接受治療，使用呼吸器初期因為持續血氧飽和度低下，以及手術傷口疼痛一度引起躁動，經以鎮靜劑、肌肉鬆弛劑、麻醉性止痛劑和高濃度氧氣，在醫護團隊努力和周女堅強的求生意志下，肺炎病情逐漸好轉。

周女手術清醒後第一件事情是請求醫療團隊給予寶寶的照片，當仍在插管的媽媽看到自己用生命換來寶寶照片時的激動表情，團隊所有成員內心相當激動，產後一週後，周女已拿掉呼吸器，並在連續3次採檢，在產後第15天確認已無病毒反應，一得知解險隔離，開心的親手擁抱寶貝兒子。

總院長蔡明哲和護理人員上午為母子一起舉辦「為母則強抗疫慶生會」，恭喜母子倆平安出院，返家團圓。

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