退伍軍人運動突昏倒　溜狗消防員CPR4分鐘救回！空拍機全都錄

記者鄧木卿／台中報導

全國疫情持續嚴峻，但身為第一線的救護人員沒有畏懼的權利，台中市消防局公關股長莊文江日前在住家附近公園溜狗，突然發現有一名男子昏倒，家人焦急得不知如何是好，擁有高級救護員證照的他，不顧染疫風險，趕緊丟下愛犬衝上去救人，邊進行CPR邊等待救護車，還好在黃金4分鐘內救回，家屬感動得一再道謝，巧合的是，有人在玩空拍機，搶救過程全都錄下。

▲台中消防局公關股長莊文江利用CPR，及時救回一條寶貴生命。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼莊文江（藍色衣服者）CPR搶救過程，全被空拍機拍下。（圖／民眾提供）

6月12日下午近6點，莊文江帶著愛犬在南屯區龍富路一處生態公園溜狗，突然看到有一名男子倒地，一旁的家人慌張的打119求救，莊趕緊衝上前去，對該男子進行CPR，莊一邊CPR，一邊詢問家人關於該男子的旅遊史等疫調，還好沒有相關接觸風險，幾分鐘後，該男子恢復心跳，20分鐘後，救護車抵達將男子送醫，目前人沒有生命危險。

莊文江說，該男子52歲，職業軍人退伍，體格壯碩，可能是激烈運動造成心室纖維顫動而休克，還好在黃金的4分鐘內施予CPR，讓他恢復心跳，否則後果堪慮，他認為，大家有機會都該學學CPR，自救也能救人。

男子的家人對於能在危急情況下遇上莊文江這個貴人，頻頻感謝，而另一個巧合的是，當時有人在公園玩空拍機，剛好完整拍下這段搶救畫面，相當難得。

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