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只花26分鐘！　中山附醫教授和助手幫確診孕婦剖腹生產

▲▼中山附醫教授陳進典僅和1名助手，花了26分鐘就順利完成一名確診孕婦剖腹。（圖／中山附醫提供）

▲中山附醫教授陳進典（下）僅和1名助手，花了26分鐘就順利完成一名確診孕婦剖腹。（圖／中山附醫提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市中山醫藥大學附設醫院5月31日收治一名北部轉來負壓隔離病房的確診孕婦，院方評估孕婦有中度至重度呼吸窘迫，一旦持續血氧不足恐影響到胎兒，決定立即執行剖腹，婦產部教授陳進典為了減少醫護人員曝露在染疫風險，僅和1名助手進到病房，全程只花26分鐘，當病房內傳來嬰兒宏亮哭聲，母子均安，醫護團隊感動不已，陳進典表示，只要做好防護，沒有想像中可怕。

▲▼中山附醫教授陳進典僅和1名助手，花了26分鐘就順利完成一名確診孕婦剖腹。（圖／中山附醫提供）

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中山附醫小編在臉書上分享一則在嚴峻疫情下，關於一個堅強媽媽的生產故事，一名確診產婦5月31日從北部轉入負壓隔離病房治療，雖然在高流量氧氣治療，仍呈現中度至重度呼吸窘迫徵象，婦產科醫師為避免孕婦持續血氧不足，會造成胎兒呼吸窘迫症候群，建議立即剖腹生產。

▲▼中山附醫教授陳進典僅和1名助手，花了26分鐘就順利完成一名確診孕婦剖腹。（圖／中山附醫提供）

這位堅強的媽媽自己填寫手術同意書和麻醉同意書，院方也立即組成新冠病毒感染緊急生產醫護團隊，包括感染症專科醫師王唯堯、麻醉部洪維德主任、婦產部陳進典教授、小兒感染科潘蕙嫻主任以及護理師等人，當嬰兒被抱出母親子宮的一剎那，宏亮的哭聲，在灰暗沉悶的疫情中，聽來格外令人振奮和感動，這也是中山附醫首次在負壓隔離病房內執行全身麻醉手術。

▲▼中山附醫教授陳進典僅和1名助手，花了26分鐘就順利完成一名確診孕婦剖腹。（圖／中山附醫提供）

陳進典表示，不論是剖腹或自然產，只要在半無菌狀態下就可進行，由於當時狀況緊急，避免增加醫護人員染疫和孕婦感染風險，加上他開刀速度較快，採取腹膜外開刀方式，盡速讓嬰兒安全離開母體，否則嬰兒耗氧量會增加，雖然面對確診個案，但只要正確穿戴隔離裝、防水衣、手套和面罩就足夠，順利生產完，他和助手全身消毒、沖洗，即使有沾染到細菌，也都能清除掉，並沒有想像中可怕。

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