　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度神童最新預言來了！揭「經濟復甦」5階段　關鍵時間點曝光

▲印度神童最新預言影片，取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者張寧倢／編譯

精通占星術的「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）6月13日發佈最新預言，影片首度以動畫呈現。他認為，接種普及率高的美國、英國與以色列雖尚未出現新一波疫情，但迎來重大變動的時刻已經到來。阿南德同時預測，未來經濟復甦有5大階段，需等到2023年世界才會適應這場「大型重置」，進入經濟成長期。

▲▼印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（圖／翻攝自YouTube）

▲印度15歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（圖／翻攝自YouTube）

阿南德認為，新冠肺炎就像個需要耗費好幾個月來癒合的大傷口，尤其當COVID-19是個由人為造成的創傷，更是如此，而且疫苗不會是解方。這次預言主要著重在全球經濟復甦，他表示，世界一定會恢復，但這不是指疫情，而是在經濟方面的恢復，而且經濟狀況也不能用股市一言蔽之，接著，阿南德以時間序來預測經濟復甦的各個階段。

一、2021年6月20日到11月21日
病毒被適當控制的時期。

二、2021年11月21日到2022年4月之前（木星離開摩羯座，進入水瓶座）
今年下半年開始經濟逐漸改善，但由於對於疫苗的憂慮與敏感，將有經濟泡沫化的危機，這可能發生在2021下半年或是2022年4月末。

三、2022年4月左右（木星土星合相）
由於木土合相，我們不能期待這時期會發生什麼好事，反而將會出現許多小故障和嚴重的問題。

四、2022年5月後
經濟慢慢好轉，會開始穩定，但傷害已經造成，而這個傷害可能會以新爆發的疫情或疾病的形式影響，但疫苗卻派不上多大用處。

五、2023年4月後（木星離開水瓶座）
世界已經適應「大型重置」（Great Reset），經濟會再次進入成長期。

阿南德解釋由於2020年12月21日的木星土星大合，表示未來20年是400年來最動盪的時期，舊時代結束，人類面臨新的階段的展開，將會遇到新的考驗，這會與過去的狀況大不相同，所以不能指望一切都會平靜，在這個快速轉變的時代，可能會爆發新的疫情、經濟危機和更多不可預見的事，一切如同占星術提到的與「業力和因果報應」有關。

阿南德表示，解決辦法其實很簡單，就從家中的廚房做起，正如有人說慈愛始於家庭，「我們需要用傳統的方式提高免疫力，除了使用阿育吠陀經提到的薑黃等古老草藥之外，我們也要放下手邊的電子設備，接觸陽光與新鮮空氣，不要因為害怕新冠病毒而逃離大自然，愛護大自然，不要對周遭動物使用暴力。」

►印度神童預言成真！　6／20後英國真的「出大事」
►印度神童最新預言：6／20將有「嚴重大事」！　終結疫情2關鍵曝

外出必備防疫神器，護目鏡、面罩269元起

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
確診女「開生日趴」狂採買！揪閨蜜聊天…未婚夫、3月大兒也染疫
診所剩疫苗「找不到75歲↑接種」　柯文哲：別浪費！其他人也可
郭台銘買BNT！國台辦稱「上海復星會履行約定」　永齡出聲了
長榮尾盤狂殺！他原本賺4萬「變虧損17萬」哭了
彰化打AZ猝死首例！　86歲阿公隔天斷氣
日本防衛白皮書草案　首度提到台灣
快訊／柯文哲有信心「北市清零」：再給我一個月的時間
628降二級難度高！　醫估「最有可能時間點」
林千又飛美國打輝瑞疫苗！　打完「身體出現2症狀」
無症狀者30天後出現後遺症　「2症狀」最常見

涼爽舒適的居家布置靈感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

汙水監測成新冠預警　美星港靠它「預測確診數」阻社區感染

忌妒別人家庭好幸福！　孕婦把閨蜜2個月女兒「扔下13樓」摔死

日本防衛白皮書草案　首度提及台灣情勢重要性

研究：19%無症狀者30天後出現「後遺症」　疼痛、呼吸困難最常見

美俄峰會今登場　CNN揭「無聯合記者會」內幕：不想給普丁舞台

他23歲中4.3億變黃金單身漢...狼狽現況曝光！　滿臉鬍渣苦搬水泥

尼加拉瓜大選前出奧步！總統周末連逮6名反對派...疑謀求連任機會

金融時報：沒有觀眾的東京奧運　頓失900億收入「恐砍津貼預算」

男嬰含金湯匙出生！繼承家族140億財產　還有「羽球莊園」和爵位

俄專家稱：莫斯科出現新變種病毒！　緊急檢測新冠疫苗效力

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

黑冠麻鷺拒當三寶「2模式走路」　優雅慢走➜壓身衝刺反差笑瘋網

媽媽被兒子指身體說「露出來了」 狂掃描全身檢查...下秒爆氣乖乖戴

汙水監測成新冠預警　美星港靠它「預測確診數」阻社區感染

忌妒別人家庭好幸福！　孕婦把閨蜜2個月女兒「扔下13樓」摔死

日本防衛白皮書草案　首度提及台灣情勢重要性

研究：19%無症狀者30天後出現「後遺症」　疼痛、呼吸困難最常見

美俄峰會今登場　CNN揭「無聯合記者會」內幕：不想給普丁舞台

他23歲中4.3億變黃金單身漢...狼狽現況曝光！　滿臉鬍渣苦搬水泥

尼加拉瓜大選前出奧步！總統周末連逮6名反對派...疑謀求連任機會

金融時報：沒有觀眾的東京奧運　頓失900億收入「恐砍津貼預算」

男嬰含金湯匙出生！繼承家族140億財產　還有「羽球莊園」和爵位

俄專家稱：莫斯科出現新變種病毒！　緊急檢測新冠疫苗效力

人進不去！奧萬大成野生動物樂園　彌猴山羌領角鶚歪頭全都錄

每天有205輛汽車失竊！福特「線上守護員」拷貝鑰匙竊車也會通報

阿滴「穿妹妹裙子」扮女裝萌翻！啾咪吐舌自拍…網驚：比滴妹還正

援交妹慘被姦殺！《塵沙惑》行李箱分屍命案　網嚇超驚悚

台南方便接種疫苗民眾停車　黃偉哲指示疫苗施打站周邊免費停車

確診女「開生日趴」狂採買！揪閨蜜聊天…未婚夫、3月大兒也染疫

美國航運期貨基金估BDI未來半年再漲六成　均數將逾3500點

正妹私訊告白柯震東！　隔天收「驚喜訊息」直接變師妹

新聞台搶進有線電視　NCC：沒有第二新聞頻道區塊政策

快撐不下去！東慈、更保會攜手協助更生人挺過疫情

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

國際熱門新聞

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

新冠症狀已改變！　新排名曝光

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

印度神童預言成真　英國出事了！

布拉格市長：希望盡快「運送疫苗到台灣」

泰王出院後身材耳朵變形　網：是替身！

少女在Google地圖驚見「穿越時空的自己」

研究：19%無症狀者30天後出現後遺症

美學者與霍金觀點相同：憂外星人終結地球生命

法國放寬入境規定！已打疫苗免填緊迫理由

確診帶全家一起死　男割喉3歲女兒

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

印度出現「Delta+」變異體更具抗藥性

他23歲中4.3億頭獎　狼狽現況曝光

更多熱門

相關新聞

快訊／何時解除三級管制？柯文哲：每日確診數10例以下

快訊／何時解除三級管制？柯文哲：每日確診數10例以下

中央流行疫情指揮中心16日公布，新增167例本土個案，以新北市65例最多，其次為北市50例，並新增18例死亡。由於疫情趨於穩定，各界開始討論是否要解除三級警戒？柯文哲說，在每日確診案例降到10例以下才需要處理這問題。

台鋼今早出征香港採泡泡模式

台鋼今早出征香港採泡泡模式

關鍵字：

印度神童神童預言阿南德Abhigya Anand經濟泡沫化經濟復甦世界疫情COVID-19新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

張善為近況曝光！助理透露探視情形

快訊／本土增167例、18死亡「連續4天單日低於200例」

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

新冠症狀已改變！　新排名曝光

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

萬華名店加蚋老爹牛肉麵熄燈

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

印度神童預言成真　英國出事了！

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面