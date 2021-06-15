蔡英文政府已「全線開綠燈」　郭台銘買BNT疫苗剩最後關鍵資料

你覺得六都「打疫苗」工作從通知到施打做得最好？ 台南市 票 桃園市 票 台中市 票 高雄市 票 新北市 票 台北市 票 總計 票。

▲總統蔡英文。（資料照／張惇涵臉書）



記者陶本和／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘擬進口500萬劑輝瑞（BNT）疫苗，而衛福部正式給予有條件專案進口許可證。在進度方面，蔡英文政府已經替郭台銘採購疫苗開了「全線綠燈」，接下來就剩下最為關鍵的原廠證明的授權書，或是原廠出貨證明。

對於郭台銘進口疫苗的問題，陳時中曾解釋過，過去各界都一直誤會「原廠證明」，台灣的要求是必須要有原廠出貨證明，才能申請緊急授權，但原廠又希望政府能有緊急授權，導致這是一個「雞生蛋、蛋生雞」的問題，也使郭董委託台康採購BNT疫苗陷入輪迴都走不出來。

因此，食藥署才會以「有條件通過」的方式給予緊急授權，幫助他們交涉能夠更加方便，現在只要有原廠證明，就能進口BNT疫苗。在政府開放之後，在進度方面確實再邁進一步，在政府端，蔡政府也如同替郭台銘開了「全線綠燈」，現在剩下最後一哩路，就是「原廠證明的授權書」，或原廠出貨證明。

至於為何一定需要「原廠證明的授權書」？在2016年制定《特定藥物專案核准製造及輸入辦法》第3條中有明確規定，輸入藥品應檢附下列文件，分別為：完整預防或診治計畫書及相關文獻依據、所需藥品數量及計算依據、藥品之說明書、國外上市證明或各國醫藥品集收載影本，另有4份文件需備齊，其中一份即所謂的「原廠授權書」。

▲郭台銘 。（資料照／記者張一中攝）