快訊／2長者打疫苗身體不適　北市證實：急派救護車送醫院

記者袁茵／台北報導

台北市15日開放有透過網路預約的85歲以上長者，以及65歲以上原住民進行疫苗接種，但一早卻湧入大批民眾排隊等狀況，部分長者在高溫環境曝曬，現場抱怨連連。台北市副市長蔡炳坤坦言，有2名長者出現身體不適狀況，目前狀況都還可以。

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊出席，並對85歲以上長者施打疫苗首日、北市「清零計畫」、傳唐吉訶德有員工確診、藝人賈永婕籌募HFNC救命神器等問題做回應。

被問到有無民眾出現不良副作用？蔡炳坤指出，早上有2名長輩施打疫苗後有不適情況，第一位是等待時就覺得不舒服，送醫經過醫師診斷、觀察，已經穩定下來，所以又回來打疫苗，並已施打完成。

蔡炳坤說，另一位是打完疫苗到留觀處時，發現長者心跳有點快，被學校護理師發現後，馬上派救護車送至醫院，經診斷確定是心律不整，做一些診療後，目前狀況還可以，有通知家屬並將長者帶回家休息。

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▼蔡炳坤召開防疫記者會。（資料圖／北市府提供）