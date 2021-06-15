快訊／628後降為「2.5級警戒」？　柯文哲反問中央這句話

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心15日公布，新增132例本土確診，以新北市65例最多，其次為台北市26例，另新增8例死亡個案。台北市政府15日下午3時30分召開防疫記者會。針對是否有可能在6月28日後降成2.5級警戒，市長柯文哲反問中央，戰略上要思考疫苗什麼時候來？

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

柯文哲表示，中央現在正在頭痛，雙北慢慢控制，現在就說大的染感沒有，但小的躲在社區感染，「一放開我認為會在飆回去」，中央在戰略上要思考疫苗什麼時候來。

柯文哲說，疫苗是否可能在一個月內，有幾百萬劑進來？還是要到明年上半年，「哇...還有6個月」，如果是後者，就要轉過頭，花很大力氣，清掉感染源。

▼北市15日疫情。（圖／北市府提供）

柯文哲表示，北市疫情從第20週開始下降，第21、22週只有南港開始增加，立刻用Google Map查出來南港有個群聚，立刻要用疫調的方法，熱點殲滅戰去處理，「也許可以用這方法可以讓確診案例減少」。

柯文哲指出，整個戰術要改變，現在數量少，如何把躲在社區裡潛在感染源頭撲滅，過去是大會戰，現在是消滅游擊隊，也許用這個方法，可以讓確診案例減少。

柯文哲說，社區普篩已經不切實際，要做精準篩檢，把確診者撈出來，而且現在PCR幾個小時就會出來，快篩的功能隨著PCR能量上升而降低，價值越來越低。

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