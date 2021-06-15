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南北百里同步施打疫苗　「屏東模式」貼心服務長輩安心接種

▲屏東縣立體育館接種疫苗 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏東縣立體育館接種疫苗 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣15日啟動大規模疫苗施打，全縣48處注射站，從海拔超過1000公尺的霧台鄉到國境最南端的恆春半島、離島琉球鄉，南北百里同步開打，由於第一階段施打對象多數為85歲以上長者，首日預計可完成4053位疫苗注射。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲▼接送、施打。

▲屏東縣立體育館接種疫苗 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

縣府團隊為這次疫苗施打，規劃了「屏東模式」貼心服務，即「長者不動、醫護人員移動」，過程快速，讓長者非常安心。

潘孟安縣長15日一早至全縣最大速打站─屏東縣立體育館視察施打情形，縣立體育館施打對象主要是屏東市，預計15日至17日為3278位85歲以上長輩接種。

長輩陸續由家人護送或搭乘免費小黃公車、復康巴士、長照專車抵達後，由社會處提供輪椅及接待服務，並架設帳篷直通館前為長者遮陽擋雨，進到場館，核對身分後量體溫即可快速通關，由專人引導入座，每位長者可由一位家人陪同照顧。

場內分成6區，每區有33位長者，協助他們坐定後，就不再移動，由於多數長輩有慢性病，醫護人員先進行相關衛教，說明施打疫苗注意事項，在身體狀況評估後，由醫護人員移動逐一為長輩施打疫苗，在原地觀察15分鐘，沒有異常再離開。

潘縣長隨後前往麟洛衛生所、內埔國小速打站等地視察；他表示，全部過程長輩都不需移動，從衛教、填寫資料、問診、施打、留觀，長輩都在同一個位置上完成，過程流暢，這就是「屏東模式」，而依各速打站規模大小不同，平均每站每小時預計接種50-220人，十分有效率。

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