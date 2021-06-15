挺過兒染疫亡煎熬　彰化白牌司機94歲母看淡打疫苗

▲確診死亡白牌司機母親及弟弟。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化自爆發疫情以來，累計已高達250例，死亡5人，今天75歲以上長者開始施打新冠疫苗，台灣首例確診死亡彰化白牌司機(案19)，他91歲的老母親對施打疫苗看得很淡，時隔至今大兒子死亡已經1年4個月，但仍無法忘卻疫情衝擊。

事發當時，這名白牌司機因為載曾載運多名返台過春節的台商，在2020年1月27日出現咳嗽，2月3日呼吸急促赴醫院就醫，15日才確診新冠肺炎，晚間過世。

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▲白牌司機弟弟與老母親。（圖／ETtoday資料照）

老母親至今仍靠撿資源回收維生，一談起染疫死亡的大兒子，她還無法忘記的一幕就是，兒子出門時告訴她「我身體不舒服要去看醫生拿藥」、「為何就是他」、「好好一個人騎車去了醫院，因此就再也沒有回來」，一家5口人全部隔離確診住院，看到大兒子的最後一眼看到的只有骨灰，現在也入塔了。

▲確診死亡白牌司機弟弟。（圖／記者唐詠絮翻攝）

司機弟弟怕媽媽思念哥哥，辭掉北部工作搬回彰化與老母親同住，老阿嬤回想當初的情況，「大家都會怕」，疫情初期附近住家都常受到他人指指點點，也沒有人敢從他家前面出入，附近的店家還因此暫停營業1個月。

▲確診死亡白牌司機母親撿回收。（圖／ETtoday資料照）

老母親說，當時確診收治住院1個多月，只有血糖略為增高、沒有吃藥只有抽血照心臟，至今身體還很健朗，這次沒有預約施打疫苗，看大家的意願，要施打也是可以。司機弟弟說，哥哥死亡這1年多來，靠的是時間平復，當時染疫已經康復的身體已經有抗體，還是可以施打疫苗，老母親沒有主動要預約，但如果衛生局造冊，還是會配合施打。

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