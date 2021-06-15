柯建銘喊話「聞聲救苦」　朝野應讓紓困4.0預算在6月18日三讀

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▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，立法院7日起召開臨時會，審查紓困4.0特別預算案，力拚18日三讀通過。對此，民進黨團總召柯建銘15日表示，呼籲朝野黨派聞聲救苦，順利讓紓困預算在本次臨時會三讀通過，方為蒼生之福。

立法院自7日起召開臨時會，分別於10日、11日、15日召開聯席委員會，審查紓困4.0特別預算案，立委詢答部分已在11日下午結束，15日繼續審查相關部會主管的經費需求及處理立委提案。

為加速預算審查速度，力拚在臨時會結束前完成三讀，朝野黨團在會中取得共識，原則上將提案中「要求」各部會的文字改為「建請」，而要求各部會在時限內提出書面報告的文字皆刪除。

國民黨立委賴士葆強調，朝野立委都不會刻意卡紓困預算，也希望能夠趕快過，這次的預算刪減案、凍結案也都不多，他同意可以視情況將提案文字改為「建請」，但還是要尊重個別立委提案，提案者若不同意就保留。

柯建銘也說，今天總共有900多案要處理，希望能夠儘快處理、讓預算趕快通過，因此建議把提案文字的「要求」改為「建請」，而要求各部會提出書面報告的提案「盡量能不要」，現在各部會都忙於紓困，不太能應付那麼多書面報告。

此外，柯建銘15日上午也透過臉書表示，感謝執政團隊犧牲假期的辛勞。呼籲朝野共同支持紓困預算三讀通過，本次臨時會重中之重，乃是紓困預算能否順利三讀通過，讓百工百業能夠暫解燃眉之急。

柯建銘指出，端午假期他與民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰以及黨團與辦公室助理，與主計總處主計長朱澤民率領的各部會同仁，在辦公室共同討論本次的預算提案。

柯建銘說明，歷時兩天近18個小時，總共934案，每一案都經過嚴謹的討論，他要感謝整個執政團隊，不分行政立法、犧牲假期，只為了紓困預算可以順利通過。

柯建銘也說，今天的財政委員會是由國民黨立委曾銘宗擔任召委，而後還須經過立法院長游錫堃主持的黨團協商，距離本次臨時會結束的6月18日只剩下3天，希望全立法院不分朝野黨派可以聞聲救苦，順利讓紓困預算可以在本次臨時會三讀通過，方為蒼生之福。

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