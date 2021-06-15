菲律賓否認打台EUA疫苗　他氣炸：現在是收集東南亞打臉印章？

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▲國民黨文傳會副主委鄭照新 。（圖／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

外傳菲律賓致函台灣，若國產疫苗獲得我EUA審核通過，菲律賓將會直接採認我國的EUA，讓國產疫苗在當地免做3期臨床、直接讓民眾施打。不過，菲律賓官方今（15）日否認。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新諷刺，現在是在收集東南亞打臉印章嗎？

蔡英文10日在廣播節目「綠色和平電台」上表示，台灣向阿斯特捷利康訂購了1000萬劑AZ疫苗，由於生產地在泰國，但近期泰國疫情嚴重，才會優先將疫苗留在泰國使用。不過，黛蘇麗在推特上澄清，泰國沒有阻擋阿斯特捷利康出口，這和廠商管理有關。

本月國產疫苗高端疫苗於10日成功解盲，聯亞也可望在6月底公布解盲結果，據傳菲律賓已對我方表示將認同我國EUA，有意直接採購我國國產疫苗。指揮中心副指揮官陳宗彥今（15日）說明，其它國家是否有申請比照台灣EUA方式，會再請食藥署做進一步了解。

陳宗彥今在記者會表示，高端和聯亞2家國產疫苗公司一直有在尋找國外合作試驗的國家，至於其他國家是否有表明比照我國EUA，會再請食藥署了解。

菲律賓最大廣播電視公司ABS-CBN今日報導，針對台灣媒體傳出菲律賓致函台灣，尋求獲得台灣政府緊急使用授權的國產疫苗，菲律賓總統府發言人羅奎（Harry Roque）回應時表示，「我否認這一點。」

對此，鄭照新表示，繼泰國之後，現在是在收集東南亞打臉印章嗎，他並諷刺地表示，「國際友人對不起一直讓你們可能會被罰3百萬」。