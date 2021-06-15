　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

墾丁悠活驚爆遲發薪！5、6月的錢8月給　業者嘆：不知仗要打多久

你覺得六都「打疫苗」工作從通知到施打做得最好？

 30
961
231
2388
444
2306

總計 6360 票。

▲悠活渡假村 。（圖／取自悠活渡假村臉書）

▲悠活渡假村 。（圖／取自悠活渡假村臉書）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁悠活渡假村傳出對員工發出公文，透露5、6月份薪水要延至8月發放，7、8月份薪水會在9月發，欠薪以6%的利率計息，而員工如遇有生活困難，公司會想辦法先支應共度難關，另公司會協助員工申請勞工紓困貸款10萬元；若沒資格領紓困貸款，公司願先付部分薪資，該渡假村證實此事。

▲悠活渡假村 。（圖／取自悠活渡假村臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲公文。（民眾提供）

消息傳出，屏東縣政府勞動暨青年發展處15日派員前往了解，發現該渡假村全部員工109人，其中5月份薪資已發放三分之二，另三分之一未發放，至於離職員工部分則已全部發放；而5月份未領部分連同6月份薪水，要延至8月發放，7、8月份薪水會在9月發放。

縣政府勞動暨青年發展處副處長吳清宜表示，有關發放員工薪資部分，必須勞資雙方召開薪資協調會議，經員工同意，並要有會議紀錄呈報縣府核備，不能僅憑一紙公司公文做決定。

吳副處長說，目前勞動部、經濟部、交通部均有不同紓困措施，活渡假村經營面臨的困難可以依循相關管道向這些部門洽詢，得到相關補助，紓緩經營上的壓力。

悠活表示，公司配合政府防疫，將原訂房延期或退費，致收入趨於零。公司盡全力申請補助款，但不知道何時入帳，也不知道這一仗要打多久，延遲發放員工薪資，是很不得已的作法。

屏東縣恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽表示，這波疫情對旅宿業衝擊很大，期盼政府擴大補助，協助業者度過難關。

►Her今天推出「Glolux USB紫外線殺菌燈」原價880元，特價799元360度全面殺菌

ET快訊
第二批疫苗分配量公布！　陳時中：熱區加重配發
苗栗電子廠「1400人隔離期滿採檢」　陳時中：預計150~2
今增132例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光
快訊／今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」
LIVE／疫情有降溫希望？　陳時中最新說明
老婆快生了...男歌手開求職網「改當上班族」嘆：被疫情判死刑
菲律賓官方「否認要台灣疫苗」　他氣炸：收集東南亞打臉印章？
蔡英文已「全線開綠燈」！　郭台銘買BNT剩最後關鍵資料
快訊／高雄首例確診死亡　仁惠醫院男總務！曾隱匿麻將間足跡遭罰
沒排到疫苗不用生氣！　醫：「搶打AZ的人」過陣子可能會後悔

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

配送200台「高流量氧氣鼻導管」　陳時中：先給46醫院、4離島！

陳時中宣布第二批疫苗分配：75歲↑配比升至53%「熱區加重配發」

苗栗電子廠「1400人隔離期滿採檢」　陳時中：預計150~200人確診

補助社區篩檢站50台PCR檢驗機！快篩陽性者今起可就近採檢「快速PCR」

今增132例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光！

快訊／趨緩？今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」

風格私廚開張！西莎X LE CREUST 首創「寵物濾鏡」　私藏大禮＆滿額贈大方送

52.6萬交通運輸人員「優先打疫苗」　交部首批只分配到3.5萬劑

台中榮總貼心照顧腎友　「宇美町式」施打疫苗+專人追蹤

挺過兒染疫亡煎熬　彰化白牌司機94歲母看淡打疫苗

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

換我守護你 感謝醫護最前線

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

王少偉「5566我沒有少過」：心跟大家同在　孫協志「人數不代表56」：你永遠都是啊！

配送200台「高流量氧氣鼻導管」　陳時中：先給46醫院、4離島！

陳時中宣布第二批疫苗分配：75歲↑配比升至53%「熱區加重配發」

苗栗電子廠「1400人隔離期滿採檢」　陳時中：預計150~200人確診

補助社區篩檢站50台PCR檢驗機！快篩陽性者今起可就近採檢「快速PCR」

今增132例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光！

快訊／趨緩？今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」

風格私廚開張！西莎X LE CREUST 首創「寵物濾鏡」　私藏大禮＆滿額贈大方送

52.6萬交通運輸人員「優先打疫苗」　交部首批只分配到3.5萬劑

台中榮總貼心照顧腎友　「宇美町式」施打疫苗+專人追蹤

挺過兒染疫亡煎熬　彰化白牌司機94歲母看淡打疫苗

配送200台「高流量氧氣鼻導管」　陳時中：先給46醫院、4離島！

北京奧運金牌印尼名將打球突發心臟病猝逝　享年僅36歲

Delta變種至少擴散74國！傳播力高、易致重症　憂成全球主要毒株

陳時中宣布第二批疫苗分配：75歲↑配比升至53%「熱區加重配發」

疫情攪局　hito流行音樂獎二度停辦

iPhone 3招小技巧讓你超有效率！學會了真的超方便

6成企業訂單獲利雙減　工總：新五缺讓產業苦不堪言

苗栗電子廠「1400人隔離期滿採檢」　陳時中：預計150~200人確診

台股收在17371點！高端漲停殺到跌停再翻紅　收盤漲2.72%　　

補助社區篩檢站50台PCR檢驗機！快篩陽性者今起可就近採檢「快速PCR」

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

生活熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

關在家卻確診！　醫：錯誤防護反而感染

菲律賓來函「台灣EUA審過就認」　國產疫苗可望銷往東南亞

外出隨時注意這件事　醫：這是我判斷危險的方法

柯文哲一夜白頭！「對比照曝光」惹心疼

跟男友愛愛「隔天必尿道發炎」　正妹痛到哭

醫：要做三件事才可能終結疫情

菲律賓要我國產疫苗！「台灣EUA過了就直接打」　陳宗彥回應了

沒排到疫苗不用生氣　醫：搶打AZ的人可能會後悔

高雄疫苗開打動線亂！陳其邁怒飆2局長

快訊／趨緩？今增132例本土「連3天單日個案低於200」

打國產疫苗能不能出國玩？　高端高層說話了

他曝越南現況「控制疫情1關鍵」：台灣人太樂觀

「就要重回平靜生活了」　醫：端午節是台灣反攻D-Day

更多熱門

相關新聞

「我們有打疫苗」連假還是有人遊墾丁...民宿業婉拒

「我們有打疫苗」連假還是有人遊墾丁...民宿業婉拒

「我有打疫苗，為何不能來？」，「我們沒有開業，所以無法接客」，疫情嚴峻，端午連假，墾丁、小琉球觀光旅遊、飯店等業者，幾乎都自主停止接客，但有遊客堅持出遊，被業者拒絕，無法繼續南下；台26線屏鵝公路沿線路邊，可見遊客零星車輛停放情形。而縣政府也針對營業者、民宿展開稽查，開出4張違規單。

員工申請紓困4.0！老闆一聽竟逼上繳

員工申請紓困4.0！老闆一聽竟逼上繳

鮮肉健身教練找3男2女「員工訓練」...全部無罩

鮮肉健身教練找3男2女「員工訓練」...全部無罩

墾丁大街人淨空　罕見野生動物回來了

墾丁大街人淨空　罕見野生動物回來了

香港半島酒店傳「拒打疫苗可能被裁員」

香港半島酒店傳「拒打疫苗可能被裁員」

關鍵字：

墾丁悠活渡村員工水延遲屏東縣政府

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

台大醫揭高雄「特權族群」：陳其邁太過分了

陸選秀導師全是KPOP偶像出身！　韓網酸爆

關在家卻確診！　醫：錯誤防護反而感染

是她向賈永婕求募HFNC！曝最初對話「驚呆了」

菲律賓來函「台灣EUA審過就認」　國產疫苗可望銷往東南亞

外出隨時注意這件事　醫：這是我判斷危險的方法

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

柯文哲一夜白頭！「對比照曝光」惹心疼

快訊／500萬劑BNT有望　鴻海、永齡收到專案進口許可函

跟男友愛愛「隔天必尿道發炎」　正妹痛到哭

即／慘遭上噸玉米粒淹沒！嘉義男無呼吸心跳

醫：要做三件事才可能終結疫情

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面