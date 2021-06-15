墾丁悠活驚爆遲發薪！5、6月的錢8月給　業者嘆：不知仗要打多久

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▲悠活渡假村 。（圖／取自悠活渡假村臉書）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁悠活渡假村傳出對員工發出公文，透露5、6月份薪水要延至8月發放，7、8月份薪水會在9月發，欠薪以6%的利率計息，而員工如遇有生活困難，公司會想辦法先支應共度難關，另公司會協助員工申請勞工紓困貸款10萬元；若沒資格領紓困貸款，公司願先付部分薪資，該渡假村證實此事。

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▲公文。（民眾提供）

消息傳出，屏東縣政府勞動暨青年發展處15日派員前往了解，發現該渡假村全部員工109人，其中5月份薪資已發放三分之二，另三分之一未發放，至於離職員工部分則已全部發放；而5月份未領部分連同6月份薪水，要延至8月發放，7、8月份薪水會在9月發放。

縣政府勞動暨青年發展處副處長吳清宜表示，有關發放員工薪資部分，必須勞資雙方召開薪資協調會議，經員工同意，並要有會議紀錄呈報縣府核備，不能僅憑一紙公司公文做決定。

吳副處長說，目前勞動部、經濟部、交通部均有不同紓困措施，活渡假村經營面臨的困難可以依循相關管道向這些部門洽詢，得到相關補助，紓緩經營上的壓力。

悠活表示，公司配合政府防疫，將原訂房延期或退費，致收入趨於零。公司盡全力申請補助款，但不知道何時入帳，也不知道這一仗要打多久，延遲發放員工薪資，是很不得已的作法。

屏東縣恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽表示，這波疫情對旅宿業衝擊很大，期盼政府擴大補助，協助業者度過難關。

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