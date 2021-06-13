「我們有打疫苗為何不能來？」　連假還是有人遊墾丁...民宿業婉拒

▲屏東縣政府稽查非法民宿營業 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

「我有打疫苗，為何不能來？」，「我們沒有開業，所以無法接客」，疫情嚴峻，端午連假，墾丁、小琉球觀光旅遊、飯店等業者，幾乎都自主停止接客，但有遊客堅持出遊，被業者拒絕，無法繼續南下；台26線屏鵝公路沿線路邊，可見遊客零星車輛停放情形。而縣政府也針對營業者、民宿展開稽查，開出4張違規單。

疫情緊繃，墾丁有民宿業者擔心端午連假，大批遊客南下旅遊，租T霸掛著「醫護人員沒日沒夜工作，只為守護台灣」、「你怎麼好意思出來玩？」看板，道德勸說遊客不要南下旅遊。

墾丁許多飯店、民宿業者紛紛響應配合，並主動推掉已訂房的單子，有大型飯店業者在端午連假期間，遊客人數掛零；但仍有遊客想到墾丁旅遊，有的以「我有打疫苗為何不能來？」，要求業者提供住宿，但業者表示，「沒有營業，所以無法接客」，有遊客因此將車輛停放在通往墾丁的台26路旁，到樹蔭下乘涼、吹著海風。但仍業者零星接客，甚致傳出非法民宿接客情形。

屏東縣政府因此對非法民宿展開稽查作業，12日在恆春地區查獲1件，其他地區查獲3件，依法開單告發，今(13)日繼續執行稽查作業，以杜絕疫情破口。

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