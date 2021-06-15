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雙北+91「一張圖看狀況」！陳時中曝疫情：是個好現象

▲▼20210615新冠肺炎本土單日新增地圖。（圖／記者楊殿宏製作）

▲0615本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

記者劉維榛／綜合報導

今（15）日確診數維持百例，分別為132本土案例與8人病逝，死亡數是近期首次降為個位數，指揮官陳時中信心喊話，「是個好現象」，解除隔離6188人，解隔離人數達確診人數52.8%，也就是說醫療量能與隔離壓力有稍微減輕。《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」看出全台最新狀況。

陳時中表示，針對疫情發展情況，包括採檢日與發病日，整體趨勢有緩坡下降，但最近這幾天病例數還沒那麼快出來，但疫情看似往好的地方前進，呼籲大家還是不能放鬆。

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指揮中心說明，今日新增8例死亡個案，共計為男性3位、女性5位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月2日，確診日介於5月17日至6月8日，死亡日介於6月6日至6月12日，詳如新聞稿附件。

今日新增之132例本土病例，為62例男性、70例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月1日至6月14日。個案分佈以新北市65例最多，其次為臺北市26例，苗栗縣18例，桃園市12例，基隆市3例，臺南市、臺中市及花蓮縣各2例，嘉義縣及彰化縣各1例。其中雙北地區以外縣市41例中，33例為已知感染源、6例關聯不明、2例調查中；相關疫情調查持續進行中。

▲▼0615新增個案。（圖／指揮中心提供）

▲今日雙北加91例本土確診。（圖／中央疫情指揮中心提供）

▲▼20210615新冠肺炎本土病例總數地圖。（圖／記者楊殿宏製作）

▲0615本土病例總數地圖。（圖／ETtoday）

全台今年已累計11,974名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基
新北市 5,780人
台北市 3,994人
基隆市 265人
桃竹苗
桃園市 581人
新竹市 32人
新竹縣 56人
苗栗縣 445人
中彰投
台中市 176人
南投縣 30人
彰化縣 250人
雲嘉南
雲林縣 20人
嘉義縣 18人
嘉義市 9人
台南市 41人
高屏
高雄市 62人
屏東縣 33人
宜花東
宜蘭縣 94人
花蓮縣 57人
台東縣 22人
澎金馬
澎湖縣 5人
金門縣 0人
連江縣 4人

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