澳洲封城經驗！物品2步驟才能進家門　醫認有效：通風半小時

▲許多店家改推外帶服務，民眾若無嚴謹把關，很可能經由接觸感染，將病毒帶入家中，而一人確診可能導致全家中鏢。（圖／CTWANT提供）

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英國變種病毒不只傳染力相當強，家庭傳播力尤其驚人，一項挪威研究顯示，在同一個家戶之內，原來的新冠病毒每1.36次密切接觸，會發生0.36次的次發感染；英國變種病毒每1.45次密切接觸，會發生0.61次的次發感染，換算出來的家戶傳染率差異很大，英國變種病毒竟達42%，而原來的新冠病毒只有26.5%。所以，阻絕病毒於家門口之外，自然是最重要的事！

中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音說，所有從外面帶進家裡的物品，包括購物或宅配包裹，最好按照以下步驟處理。「第一個步驟是將外包裝的塑膠袋、提袋丟棄，或是用酒精消毒。」張凱音說，許多人會以紫外線燈來消毒物品，但由於物品會有凹凸部分，難以照射到，所以只能消滅部分病毒，千萬不要過度信任紫外線燈的防護效果。

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▲中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音。（圖／CTWANT提供）

澳洲維多利亞州曾經歷2次封城，有一次甚至長達112天，有民眾分享阻絕病毒的經驗，外出購物返家後，他們會先噴灑酒精，所有物品如蔬菜在室外通風30～60分鐘後才會拿進門。

張凱音認為這個方法的確有用，所以第二步驟可以將進家門的物品放置通風處30分鐘左右，如果不想花太多時間，她建議也可以將蔬菜、水果等食物趕快放入冰箱就好。」這樣做不是因為冰箱的低溫能殺死病毒，而是可以預防你再次觸碰，然後最重要的是，最後一定要洗淨雙手後再觸摸家中其他物品。

▲不管是直接用手觸碰ATM，還是持布隔擋按鍵，使用後都應消毒雙手。（圖／CTWANT提供）

崔可忠說，就算蔬菜上沾附病毒，只要經過清洗、烹調就很安全，更何況吃下肚之後病毒幾乎沒有機會存活，新冠病毒主要還是從眼、口、鼻進入體內。

張凱音說，「最好的情況是不要觸碰公共物品，例如有些人會自備衛生筷去操作ATM，但每用完一次就丟掉嗎？還是先用塑膠袋裝著？沒有處理好會不會反而沾染病毒？」還有許多人使用塑膠袋裝購物時找回的零錢，但花錢時還是會觸碰到紙鈔、硬幣。「最終還是需要洗手。」張凱音認為洗手才是最重要的，道理雖然很簡單，但要持之以恆並不容易。

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