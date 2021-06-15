暖心！高雄接種站驚現「小提琴現場演奏」...網淚讚：羡煞天龍國

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▲高雄巨蛋接種站有音樂現場演出，撫慰長輩接種時的緊繃情緒。（圖／翻攝自史哲臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

高雄市今（15日）開始開放75歲以上的長者施打新冠疫苗，副市長史哲上午前往高雄巨蛋疫苗接種站視察，接種站內不但以「打狗快打」來為長輩們服務，現場還有小提琴音樂演奏。史哲指出，來高雄巨蛋打疫苗，還能聽一下演奏會。畫面一出，立刻引起許多網友直呼，「太溫暖了」、「想出這點子的人超偉大」。

高雄一共126站次的疫苗接種站，今正式啟用。高雄市副市長史哲在臉書發文表示，視察完岡山高中的疫苗接種站後，來到高雄巨蛋的疫苗接種站，在此刻高雄巨蛋的現場，不但以打狗快打來為長輩們服務，現場還有著暖心的現場音樂演奏，輕撫現場長輩們緊張的情緒，長輩們在等候與休息時聽得津津有味，「來高雄巨蛋打疫苗，還能聽一下演奏會。」

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史哲指出，疫苗接種計劃公佈後，兩位高雄在地的音樂家，從法國深造回來的「方圓之間樂團」蔡世宏團長、從德國學成、演奏經驗遍佈世界最後落腳「高雄市交響樂團」小提琴家蔡宗言老師，兩位都非常想為上千位長者與醫護人員盡份心力。

▲高雄巨蛋接種站有音樂現場演出，撫慰長輩接種時的緊繃情緒。（圖／翻攝自史哲臉書）

史哲說，這兩天上午與下午疫苗接種場次，他們都將在高雄巨蛋演奏一個小時。透過美好樂音、長輩耳熟能詳的歌謠，來輕撫這段時日來因為疫情而緊繃的人心，也希望透過樂音，為第一線熱血支援的醫護人員們加油打氣、更感謝他們的勇敢與付出。

史哲最後強調，三級警戒的日子裡，表演藝術其實收到非常大的衝擊，許多演出都必須取消。但許多表演藝術團隊透過線上分享過往的演出，讓大家宅在家中，還能享受精彩的演出，除了解悶更是療癒，「我們能透過更多方式，來讓疫苗接種能夠更暖心！」

貼文一出後，立刻引起許多網友紛紛留言，「太貼心了！打疫苗竟然還有現場演奏音樂聽」、「高雄團隊真的很用心」、「有音樂的陪伴感覺更溫暖」、「想出這點子的人超偉大」、「太溫暖了」、「讚！還紓困藝文人士」、「羡煞天龍國」、「太猛的安排」。