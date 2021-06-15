原盼學生6月底搬離宿舍！義守大學改7月退宿　避免群聚、南北移動





▲義守大學。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

全國三級防疫警戒延至6月28日，但位在高雄的義守大學遭爆料，校方要求學生在6月底前搬離宿舍，但目前學生都改為線上教學，部分學生已返家，回校搬運行李恐有群聚風險，對此，校方表示，原定6月底前搬離是按往年期程，後來因全國三級防疫警戒延至6月28日，所以校方預計將退宿日期先延後至7月，確切時間將研議後進一步公布。

位在高雄的義守大學遭爆，校方要住宿生在6月24日起至27日中午12點止，得返校清空宿舍個人物品辦理退宿手續，由於目前都採取遠距教學，不少學生已經返家進行線上教學，就擔心南北移動，甚至大家一起到學校搬運行李會有群聚狀況。

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義守大學表示，當時退宿時間設在六月底是依照往年慣例，但因三級警戒延長，原訂6月24至27日離宿手續將延後，時間仍未定，會滾動式調整，也考量部分同學仍有提前離宿需要，於6月15至27日採預約制開放分流離宿申請，避免群聚造成風險，校方提醒，提前離宿期間家長及親友禁止進入宿舍區內，家長及親友車輛須依指示在校門口等待。



學務長危永中強調，校方沒有強制學生要退宿，原先為了下學習開學做整備，今年將宿舍做防疫抗疫宿舍改建，將雅房式變成套房，學校會持續跟隨中央依據疫情來調整。退宿方式採預約式，有分時間、分床號及人數限制，目前無法搬離可等疫情趨緩後個別通知退宿。



時間對我們來說完全沒用！

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