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社會 社會焦點 保障人權

爆笑隱身全都錄！高雄麻將咖「全員逃走中」　路倒、木頭人超有梗

記者洪靖宜／高雄報導

防疫期間嚴禁群聚，警方到湖內一處民宅取締打麻將的民眾，不過聽到警察來了，現場鳥獸散，開始四處躲藏，還有人躲在旁邊巷子內的草叢裡，原來這群人因耐不住無聊，才會抱著僥倖心態，偷偷打麻將，沒想到仍被正義民眾檢舉，最後4人通通吃上罰單。

▲民眾打麻將聽警來四處躲藏 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼民宅內發現一麻將牌桌，但所有牌咖都逃離 ，1人躺在草叢邊，盼警察從後防火巷外頭觀看時，看不到他 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲民眾打麻將聽警來四處躲藏 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

湖內警分局湖內派出所日前午後接獲民眾報案，指稱湖內區中正路一段某巷弄內的民宅疑似有人在打麻將，擔心成為防疫破口，員警趕抵現場後，為避免民眾自後門溜出，先由制服警力從前門查訪，便服警力則是移往可能進出的後門位置看守，果然聽到警察來的聲音，屋內4人全往後門逃。

▲民眾打麻將聽警來四處躲藏 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警捉民宅群聚打麻將，牌咖逃出屋外，躺草叢邊試圖「以草掩身」 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

現場所有人鳥獸散，四處躲藏，一個來不及躲立刻被逮正著，另外一個躲在附近巷弄內也當場也抓到，其他兩人經過警方仔細尋找後，在巷弄間發現一名男子躺在草叢邊中，還自以為躲得好好的，不過藍色衣服太顯眼，一眼就看到，將人揪出來，又在民宅廚房內發現一名男子站得直挺挺，躲在牆邊，同樣逃不過員警手掌心，呼叫同仁「一個在這邊啦！又找到了」。

▲民眾打麻將聽警來四處躲藏 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲1牌咖躲廚房牆角內側化身「木頭人」 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方到被檢舉的這戶民宅內，果然發現一麻將牌桌，桌面上也有麻將牌，明顯就是正在打麻將，違反非同住者不得進行非必要社交聚會規定。經了解，4位民眾因耐不住無聊，才會抱著僥倖心態，偷偷在自宅打衛生麻將，沒想到仍被正義民眾檢舉，警方將67歲的蘇姓屋主和3名友人依違反《傳染病防治法》舉發，全案後續將移請衛生局進行裁罰。

▲民眾打麻將聽警來四處躲藏 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲4人通通被舉發。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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