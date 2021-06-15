石崇良「萬華是破口」　市議員控告帶頭散播假訊息

記者劉昌松／台北報導

衛福部常務次長石崇良11日在國會接受立委質詢時，說出「萬華」是新冠肺炎疫情破口，雖然部長陳時中隔天道歉「失言在所難免」，但仍引起不少質疑議論，台北萬華區市議員徐立信15日親自到台北地檢署，告發石崇良，身為專業人員，卻涉嫌違反《傳染病防治法》散播假訊息，「帶頭違法，你不配當常務次長，辭職下台，還萬華人一個公道。」

▲台北市議員徐立信控告衛福部次長石崇良涉嫌帶頭違法，散播萬華是疫情破口的假訊息。（圖／記者劉昌松攝）

徐立信在北檢前受表示，石崇良涉嫌違反《傳染病防治法》第63條規定，首先稚暉中心已經證實，從蘆洲、宜蘭到諾富特，都是相同的英國變種株，「你(石重良)說萬華是病毒發源地，很顯然不實。」而且，陳時中公開宣示，萬華並非病毒發源地，也公開道歉，等於認證了石崇良說的是不實消息，但石崇良身為常務次長，對疫情及病毒狀況比一般人還了解，還公開向大眾宣傳萬華是病毒發源地，這是非常嚴重的事情。

對於有萬華選區立委幫他緩頰，台北市副市長黃珊珊要求他道歉，徐立信表示，「市議員管不到中央官員，但石次長大錯特錯，帶頭違法，違反散播不實訊息，請檢察官一定要偵辦，也請次長辭職下長，你不配當我們的常務次長，還給我們萬華人一個公道。」

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