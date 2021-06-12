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北市延平所1確診！她怒「我男友怎沒隔離」　分局：疫調後未匡列

▲▼延平派出所警員確診，但同所男警女友卻在《靠北警察》控訴，PCR檢測出爐就馬上上班，沒有進行居家隔離。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲延平派出所警員確診，但同所男警女友卻在《靠北警察》控訴，PCR檢測出爐就馬上上班，沒有進行居家隔離。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局延平派出所發生警員確診，卻有警員女友上《靠北警察》發文，認為男友與確診警員多日相處，卻在核酸檢測陰性就馬上要求上班，認為應該要居家隔離，但大同分局則表示，新北市衛生局並未匡列該警員居家隔離，所以確認全員核酸檢測陰性後開始正常勤務運作。

1名女網友在《靠北警察》貼文表示，男友在北市大同分局延平派出所任職，但4日卻傳出1名黃姓警員確診，且該警員5月底快篩原本呈現陰性，確診後，她發現男友與確診同事有接觸。

該女表示，男友與確診警員同車巡邏、同辦公室辦公甚至同桌飲食，但是派出所當下僅讓她男友自主隔離，也安排快篩以及核酸檢測，但全派出所同仁採檢出爐皆為陰性後，沒有進行居家隔離，反而要所有同仁在隔天上班。

最後還不滿表示，分局安排快篩以及核酸檢測，還要自掏腰包支付380元，認為男友是因公才變成這樣還要自掏腰包，並舉例其他分局都有居家隔離，為何大同分局沒有，希望分局上級或衛生局能夠重視。

對此大同分局表示，當天安排快篩以及核酸檢測的費用，由所長轉知同仁，會由分局統一核銷，並且全額補助，只是因為申請需要時間，也將儘速發放給延平所所有同仁。另外，針對未能居家隔離相關問題，因確診警員設籍在新北市，新北市衛生局疫調後未予匡列，當時所內落實全員戴口罩，核酸檢測全陰性。

當天接獲有警員確診後，也立刻進行消毒，由其他派出所支援設立機動派出所，直到核酸檢測全陰性，才恢復勤務編排。

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