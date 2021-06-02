快訊／住萬華巡佐點「健康存摺」驚見PCR陽性　士林分局累積2確診

▲士林分局再添1例確診，該名民防組警務佐1日透過健康存摺才知道自己確診。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林分局再添1名警員確診！該名住萬華的民防組警務佐26日前往醫院檢驗，由於未收到衛生局通知，昨日手機APP「全民健保行動快易通」跳出通知，赫然驚見自己檢驗呈現陽性，同時他與上月28日另名確診的黃姓警務佐為同樓層，將調查2人足跡及密切接觸對象。

據悉，住萬華約50歲警務佐，他在5月15日感到有些不適，17日便主動向單位長官請假，在家自主健康管理。直到26日，他得知同辦公室另名黃姓警務佐確診，立刻前往醫院進行快篩、PCR檢測，但快篩結果呈陰性，不過機警的他也擔心可能是偽陰性，為保險起見仍在家隔離，好險分局近日實施分流辦公，他並無進辦公室上班。

▼打開手機健康存摺赫然發現自己確診。（圖／記者黃宥寧攝）

平時都有運動的警務佐，期間身體無任何不適，26日採檢後都在家隔離，不過經多日尚未接到衛生局通知，正當放下心中大石頭，卻在昨日看見手機APP「健康存摺」推播，他點開來看發現PCR顯示陽性確診，他立刻撥打電話通報衛生局。

士林分局在上周五黃姓巡佐確診後，也立即依規定進行辦公室消毒及分配近百名同仁分批前往新光吳火獅醫院快篩後，返家自主健康管理等作為。另士林分局也依規定，將調查2人近日足跡及密切接觸對象，於衛生單位通知後續處理方式前，先予分局接觸同仁休假停止上班，另後續將依衛生機關指示及相關規定辦理，並啟動異地、分流及居家上班等機 制，以確保勤務運作及保護員警健康安全。

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