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高齡者施打疫苗如出現副作用？　鄭文燦：現場醫生進行處置

▲對於高齡長者施打疫苗如出現副作用？市長鄭文燦說明因應措施。（圖／市府提供）

▲對於高齡長者施打疫苗如出現副作用？市長鄭文燦說明因應措施。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市於明(15)日起進行高齡長者AZ疫苗施打，對於施打後的長者如出現副作用，成為家有長者的市民朋友憂心問題？市長鄭文燦14日於市府防疫說明會指出，疫苗施打區設有等待區、休息區，萬一打了疫苗以後有身體不適情況，醫生會立刻進行必要的處置，也有提供緊急的醫療床位或者是休息位子，或立刻叫救護車因應！

鄭市長指出，桃園高齡長者施打計畫分2階段進行，第一輪先針對5萬2,199位81歲以上高齡者施打，第二輪預計6月22日進行75歲至80歲長者的疫苗施打。目前規劃第1組明（15）日施打對象為88歲以上長者，約1萬8,178位；第2組6月16日施打對象為84至87歲長者，約1萬5,866位；第3組6月17日施打對象則為81至83歲長者，約1萬8,155位，希望所有長者遵循分齡、分組原則前往施打，市府預計3天完成施打，讓疫苗更精準、普及化，提升長者保護力。

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由於桃園的高齡接種是從81歲開始，而雙北第一階段是85歲以上，對於已有一些81到84歲的雙北的長者跑來詢問，里長也很擔心說這樣會不會瓜分桃園在籍者的疫苗的數量？

鄭市長今日特別說明指出，中央疫情指揮中心宣布戶籍地跟居住地都可以，就是要避免跨區移動，假如說因為雙北疫苗施打到85歲，桃園這一輪是施打到81歲，那沒有居住事實也要來跨區施打，基本上已經違反了中央的原則，也違反了宣布要有居住事實的條件，里長、里幹事跟區長都可拒絕並不用簽名，不用簽名就沒辦法來接種，將這個紅線畫出來，大家才知道怎麼遵守，希望大部分的疫苗，都可以讓在籍的所有的長者得到優先保護。

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