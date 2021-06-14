台南15日首波高齡長者開放接種疫苗　黃偉哲：請長者按照通知時間接種

▲黃偉哲市長指出，戶籍在外縣市但居住在台南市的長者、75歲以上持重大傷病卡、75歲以上具原住民身分者，請主動跟當地區公所連絡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央疫情指揮中心公告，全國新增185例本土確診個案，台南無新增病例，首波日本AZ疫苗已於12日下午起於長照機構開打，13日於台南市醫院、東區復興國中、新營體育場、慈濟基金會善化連絡處設立的大型接種站，協助第1類醫事人員、第2類防疫人員及第3類高接觸風險工作者接種，截至14日上午已接種9617人。

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黃偉哲說，15日起將開始服務台南市高齡長者施打疫苗，戶籍在外縣市但居住在台南市的長者、75歲以上持重大傷病卡、75歲以上具原住民身分者，請主動跟當地區公所連絡。另端午守護台南專案自6月11日至14日上午共篩檢686人；6月12日快篩結果呈現陽性1人，經PCR核酸檢測後為陰性。

黃偉哲強調，由於COVID-19疫苗的施打跟流感疫苗施打不同的地方在於COVID-19疫苗的施打，施打完還要留置在原地30分鐘，來觀察身體對疫苗的反應，一般來講流感疫苗施打完就可以直接離開，這是有點不一樣的地方，這個相關的施打程序以及場所條件的要求，以及疫苗施打的安排程序，都有所不同，所以我們才做了這樣的安排，是由我們造冊來通知當事人在哪一個時段來施打，而不是採預約制。

黃偉哲說，針對非台南市籍的長者，市府也會幫忙施打，但是會依序來，就是說85歲以上的通通打得到，但是要分順序，那我們會把在機構內的住民，因為他們的身體狀況比較不好，行動比較不便，會先施打，然後85歲以上健康的人施打，然後75歲以上重大傷病卡，包括原住民的朋友施打，然後對於行動不便的人需要醫護人員去到府服務到宅服務的，以及外縣市籍的好朋友、年長者，市府也幫忙施打，這個順序應該是這樣子，簡單地說，這波符合條件的長者，都可以依序打到疫苗，請大家放心。

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