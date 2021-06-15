里長通知來打疫苗！他猶豫「奶奶100歲」要打嗎？　鄉民曝兩極反應

記者黃可昀／綜合報導

各縣市開放長者開始接種AZ疫苗，一名網友家裡有100歲老奶奶，接獲里長通知今天要施打疫苗，雖然奶奶身體健康、頭腦思緒也很清楚，但出門打疫苗的過程有染疫風險，後續也可能會有副作用，「請問100歲的人打疫苗要多加注意什麼事項呢？」

▲台北市85歲以上長者施打AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）



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原PO在PTT描述奶奶健康狀況，今年高齡100歲，就住在他家旁邊，平時喜歡聊八卦、園藝等等，即便已經百歲體力還是很好，「她可以在村莊裡面步行來回300公尺運動」，頭腦思緒也都還很清楚，身體幾乎沒有病痛。昨天原PO奶奶接獲里長通知，今天要到醫院接種AZ疫苗，他擔心奶奶原本身體健康去打疫苗會有風險，或是不良的副作用，於是PO文問大家高齡者打疫苗該注意什麼呢？

▲老人家屬高風險族群，優先施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）



據了解，接種AZ疫苗可能出現的副作用包含關節痛、發燒、畏寒、頭痛等等，不過年輕人出現副作用的案例比較多，長者大多沒有明顯不適，衛福部草屯療養院醫師沈政男曾指出，AZ疫苗最嚴重的副作用就是會血栓，發生率約為10萬分之一。

網友提醒，「口罩戴好，然後要密切關注他打完的狀況」、「大量喝水，準備普拿疼，打完要顧幾天」、「我叔公今年要滿102歲了，也被通知要打」、「我阿公90歲也被通知去打…還在考慮」、「我家也有99歲的阿嬤，護理師跟家裡人都不建議她去打，所以跟里長辭謝了」、「打疫苗風險還是比染疫重症低太多了，就高齡老人來說，我認為打疫苗較好。」