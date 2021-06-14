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國軍33化兵群致力防疫任務　企業董座端節捐200萬慰勉

▲秦嘉鴻端節捐200萬慰勉國軍33化兵群。（圖／市府提供）

▲秦嘉鴻董事長端節捐200萬慰勉國軍33化兵群。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦14日與總統府國策顧問暨益洲化學董事長秦嘉鴻，一同前往慰問及感謝國軍33化兵群在防疫期間的辛勞。鄭市長表示，秦嘉鴻董事長是成功的在地企業家，自去（2020）年起率先投入公益活動，捐贈市府許多防疫物資，今日更是捐贈200萬慰問金予國軍33化學兵群，以示全民支持國軍。▲秦嘉鴻端節捐200萬慰勉國軍33化兵群。（圖／市府提供）

總統府國策顧問秦嘉鴻感謝國軍弟兄在防疫期間的付出，尤其是國軍33化學兵群，全副武裝的在社會上每個角落努力的工作，因此特地於端午佳節前來感謝及慰勞國軍弟兄的辛苦。▲秦嘉鴻端節捐200萬慰勉國軍33化兵群。（圖／市府提供）

鄭市長指出，國軍部隊在防疫期間表現良好，尤其是國軍33化兵群從武漢包機、鑽石公主號、部桃事件到現在的雙北群聚感染事件，幾乎出動全員部隊支援，身影出沒於每個街道、每個商圈，獲得民眾相當大的感謝和肯定。此外，六軍團的53工兵群也協助進行水庫疏浚工作，非常感謝國軍部隊協助市府及民眾共同防疫、抗旱。

鄭市長說，桃園採行精準防疫，落實即時疫調、即時採檢、即時隔離、即時消毒等4大即時策略，擴大採檢及隔離範圍，加大保護網，確保有效控制疫情。同時感謝國軍33化兵群協助全市環境大清消，特別針對北桃園的龜山、迴龍、八德、蘆竹等地加強消毒次數，讓北桃邊界環境更乾淨，有效防堵傳播鍊。

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