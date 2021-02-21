國策顧問「崑濱伯」辭世　黃文哲上香慰問家屬

▲台南市長黃偉哲21日上午特地前往後壁區崑濱伯住處上香，並慰問家屬請節哀順變。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

《無米樂》主角「崑濱伯」、總統府國策顧問黃崑濱，身體欠安在家臥床多時，20日下午在台南市後壁區菁寮里自宅辭世，享壽92歲，台南市長黃偉哲21日上午特地前往後壁區崑濱伯住處上香，並慰問家屬請節哀順變。

92歲的崑濱伯2019年底身體不適，曾一度住院治療，約農曆年前出院後在家休養至今，崑濱伯因年事已高，精神和體力大不如前，鄰居表示似乎無法認人也無法說話，崑濱伯擔任護理師的女兒很有孝心，留職停薪後回家照顧老父親。

副總統賴清德曾在2020年1月中來探視過崑濱伯，蔡英文總統也很關心他，在2020年5月8日下午，在台南市長偉哲等人陪同下，曾前往探視崑濱伯，如今傳出辭世消息，令人感傷。

台南市長黃偉哲，在新聞處長蘇恩恩等人陪同下，21日上午前往後壁區崑濱伯住處上香，並慰問家屬請節哀順變，黃偉哲神情嚴肅心情沈重，上香悼念後離去。

台南市長黃偉哲在臉書表示：「崑濱伯安息無米樂延續，去年偉哲陪同蔡英文Tsailng-wen總統探訪國策顧問崑濱伯，他心之所繋的是台灣農村的人事物，今天崑濱伯了卻牽掛與病痛，留下他樸實溫暖的笑容，與熱切的愛鄉情懷，讓鄉親們無限追思。崑濱伯，請繼續看顧您所摯愛的土地，從我擔任台南縣議員開始，您的叮嚀與教誨，偉哲和所有的后輩都會謹記在心，接續打拚。崑濱伯，請您安息」。

《無米樂》這部紀錄片是描寫一群台灣農民的故事，其拍攝手法為貼近現實的紀錄片，拍攝地點則為位於嘉南平原，有「台灣大穀倉」之稱的台南後壁，該片以平實手法，描繪台灣農民在外在環境不允許中，如何延續稻作農業，而崑濱伯、煌明伯、文林伯3人，因是此部「無米樂」紀錄片所描述的老農，展現其辛勤勞動與樂天知命的故事而竄紅，「無米樂的故鄉」後壁菁寮，也成為台南旅遊知名景點。

據了解，黃崑濱，人稱「崑濱伯」，生於台灣台南縣后壁鄉，2004年為記錄片《無米樂》主角，2006,年，以益全香米獲全國稻米競赛冠軍，2016年蔡英文總統聘任為總統府國策顧問。

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