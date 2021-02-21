　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國策顧問「崑濱伯」辭世　黃文哲上香慰問家屬

▲台南市長黃偉哲21日上午特地前往後壁區崑濱伯住處上香，並慰問家屬請節哀順變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲21日上午特地前往後壁區崑濱伯住處上香，並慰問家屬請節哀順變。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

《無米樂》主角「崑濱伯」、總統府國策顧問黃崑濱，身體欠安在家臥床多時，20日下午在台南市後壁區菁寮里自宅辭世，享壽92歲，台南市長黃偉哲21日上午特地前往後壁區崑濱伯住處上香，並慰問家屬請節哀順變。

▲台南市長黃偉哲21日上午特地前往後壁區崑濱伯住處上香，並慰問家屬請節哀順變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

92歲的崑濱伯2019年底身體不適，曾一度住院治療，約農曆年前出院後在家休養至今，崑濱伯因年事已高，精神和體力大不如前，鄰居表示似乎無法認人也無法說話，崑濱伯擔任護理師的女兒很有孝心，留職停薪後回家照顧老父親。

副總統賴清德曾在2020年1月中來探視過崑濱伯，蔡英文總統也很關心他，在2020年5月8日下午，在台南市長偉哲等人陪同下，曾前往探視崑濱伯，如今傳出辭世消息，令人感傷。

台南市長黃偉哲，在新聞處長蘇恩恩等人陪同下，21日上午前往後壁區崑濱伯住處上香，並慰問家屬請節哀順變，黃偉哲神情嚴肅心情沈重，上香悼念後離去。

▲台南市長黃偉哲21日上午特地前往後壁區崑濱伯住處上香，並慰問家屬請節哀順變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲在臉書表示：「崑濱伯安息無米樂延續，去年偉哲陪同蔡英文Tsailng-wen總統探訪國策顧問崑濱伯，他心之所繋的是台灣農村的人事物，今天崑濱伯了卻牽掛與病痛，留下他樸實溫暖的笑容，與熱切的愛鄉情懷，讓鄉親們無限追思。崑濱伯，請繼續看顧您所摯愛的土地，從我擔任台南縣議員開始，您的叮嚀與教誨，偉哲和所有的后輩都會謹記在心，接續打拚。崑濱伯，請您安息」。

▲台南市長黃偉哲21日上午特地前往後壁區崑濱伯住處上香，並慰問家屬請節哀順變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

《無米樂》這部紀錄片是描寫一群台灣農民的故事，其拍攝手法為貼近現實的紀錄片，拍攝地點則為位於嘉南平原，有「台灣大穀倉」之稱的台南後壁，該片以平實手法，描繪台灣農民在外在環境不允許中，如何延續稻作農業，而崑濱伯、煌明伯、文林伯3人，因是此部「無米樂」紀錄片所描述的老農，展現其辛勤勞動與樂天知命的故事而竄紅，「無米樂的故鄉」後壁菁寮，也成為台南旅遊知名景點。

據了解，黃崑濱，人稱「崑濱伯」，生於台灣台南縣后壁鄉，2004年為記錄片《無米樂》主角，2006,年，以益全香米獲全國稻米競赛冠軍，2016年蔡英文總統聘任為總統府國策顧問。

舒潔棉柔舒適抽取衛生紙

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
罔腰超音波被揪造假疑點！醫解密懷孕照：怪醫黑傑克也做不到
北部2房當嫁妝！清大女友「真實身分」曝光他不娶了
西濱20車連環撞北上全線封閉到下午！替代路線曝光
保險套斷掉！3天後嚇呆她「竟在這裡找到」　網驚喊：太扯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黑面琵鷺救援有成　嘉義布袋濕地野放2琵鷺

國策顧問「崑濱伯」辭世　黃文哲上香慰問家屬

嘉市東區新設公共托育家園招生　限12位2個月到2歲嬰幼兒

台南住商大樓有疑確診者警方不知？　衛生局：自主健康管理的人不用通報警局

消防競技大賽百人參賽　黃敏惠肯定嘉市救災能力

嘉縣香蕉寒害未達標準　保險每公頃可領10萬餘元

嘉市發放虹彩小牛小提燈　22日起限時3天3000個發完為止

嘉市推動都市計畫變更　西區運動中心3公頃斥資3.5億

台東老年人口高達17.52%！獅子會扶弱救溺　捐贈16部代步車

捐贈「看得見」透明口罩及防疫噴瓶　台灣康匠、松田建設防疫盡心力

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

比特犬闖民宿！撕咬退役搜救犬　背部裂開超長大血口...飼主心疼

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

狗群包圍...穿山甲寶寶無助蜷縮　獲救後穩定成長！蟻窩「整組搬」

黑面琵鷺救援有成　嘉義布袋濕地野放2琵鷺

國策顧問「崑濱伯」辭世　黃文哲上香慰問家屬

嘉市東區新設公共托育家園招生　限12位2個月到2歲嬰幼兒

台南住商大樓有疑確診者警方不知？　衛生局：自主健康管理的人不用通報警局

消防競技大賽百人參賽　黃敏惠肯定嘉市救災能力

嘉縣香蕉寒害未達標準　保險每公頃可領10萬餘元

嘉市發放虹彩小牛小提燈　22日起限時3天3000個發完為止

嘉市推動都市計畫變更　西區運動中心3公頃斥資3.5億

台東老年人口高達17.52%！獅子會扶弱救溺　捐贈16部代步車

捐贈「看得見」透明口罩及防疫噴瓶　台灣康匠、松田建設防疫盡心力

再延半年！　藥用酒精原料關稅減半延至8/26　

日太空人「野口聰一」3度拍台！　高市府用美照回應力邀遊高雄

台南水道攝影趣 逆天光影、花海網美展現創意

雷特還是沒登錄　領航猿里德、傑克迎戰夢想家

我國漁船三大洋作業3年120件碰撞　「AIS保平安」補助4千艘

西濱20車連環撞！批踢踢「2天前有預言」...網狂朝聖：先知

不是霧！專家還原西濱20車連環撞天氣　「2跡象」曝真正可能肇因

除夕洗澡初二才出來　她受困浴室30小時「喝自來水充飢」

罔腰超音波被揪「造假疑點」！　醫解密懷孕照：怪醫黑傑克也做不到

味全龍遭獅隊無安打　葉君璋：最爛就是這樣了

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

地方熱門新聞

台南傳出現「確診者」　衛生局回應了

防疫告示誤用竹市吉祥物 八里區公所道歉下架

蘆竹鐵皮工廠大火　環保局依法開罰

行車糾紛演變打人毀車警逮3人

桃新增「八德-捷運高鐵桃園站」公車路線

「崑濱伯」辭世　黃偉哲PO文悼念

台南住商大樓有疑確診者警方不知？

上網找工作遭詐　男大生淪車手無罪

國策顧問「崑濱伯」辭世黃文哲上香

武陵農場2萬多株櫻花綻放　周邊交管請注意

日籍太空人野口聰一空拍台灣讓台南成焦點

進入台南醫療院所需出示健保卡確保院內安全

高雄警砸百萬　打造「警車天團」

桃園11歲童深夜超商逗留　機警店員通報助返家

更多熱門

相關新聞

崑濱伯離世　阿扁嘆：又少了一位民間友人

崑濱伯離世　阿扁嘆：又少了一位民間友人

紀錄片《無米樂》的主角之一、前總統府國策顧問黃崑濱（崑濱伯）20日辭世，享耆壽92歲。前總統陳水扁20日在臉書回憶，以前拜訪崑濱伯時，吃崑濱米一吃就2碗，如今崑濱伯走了，他感嘆又少了一位民間友人。

蔡英文PO照悼念崑濱伯　永遠記得他愛人惜物的精神

蔡英文PO照悼念崑濱伯　永遠記得他愛人惜物的精神

懷念崑濱伯「爽朗的笑聲、溫暖的笑容」　陳菊不捨：我們永不忘記

懷念崑濱伯「爽朗的笑聲、溫暖的笑容」　陳菊不捨：我們永不忘記

蔡英文聞崑濱伯逝世萬分悲慟　指示台南市府、農委會協助家屬治喪

蔡英文聞崑濱伯逝世萬分悲慟　指示台南市府、農委會協助家屬治喪

「崑濱伯」辭世　黃偉哲PO文悼念

「崑濱伯」辭世　黃偉哲PO文悼念

關鍵字：

國策顧問崑濱伯辭世黃文哲上香

讀者迴響

熱門新聞

快訊／西濱14車連環撞！10多人死傷　北上全線封閉

豪門媳淚吼惡婆婆：把我當家人很難嗎？

快訊／謝和弦宣布再婚！　6月正式娶回莉婭

罔腰PO凸肚照…地方媽看不下去！

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

加油站廁所指侵女友強逼手淫　桃園男被訴

撞擊瞬間曝！濃霧中連環撞　他癱坐在地後車又衝上來

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

台南傳出現「確診者」　衛生局回應了

台中妹白腿被沾滿！騎士噴射秒閃…她崩潰求救

死傷慘況曝！西濱20車連環撞　轎車爛到看不出車型

「丹麥男」爆無縫接軌台灣太太！　前女友怒揭「白吃白住半年」

台灣第一女YT！訂閱快超車Joeman　網超服氣

家住高雄遭調職台北　月薪7萬女處長告贏家樂福

1家3口北上拜拜遇20車連環撞　妻遭追撞夾殺亡！

更多

最夯影音

更多
岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼
停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面