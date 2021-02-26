　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國策顧問「崑濱伯」辭世　賴清德上香：做神後繼續看顧台灣

▲副總統賴清德上午特地前往後壁區崑濱伯住處上香，並慰問家屬請節哀順變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲副總統賴清德上午特地前往後壁區崑濱伯住處上香，並慰問家屬請節哀順變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

《無米樂》主角「崑濱伯」、總統府國策顧問黃崑濱，身體欠安在家臥床多時，2月20日下午在台南市後壁區菁寮里自宅辭世，享壽92歲，副總統賴清德26日上午特地前往後壁區崑濱伯住處上香，並慰問慰問崑濱嬸，請家屬節哀順變。

92歲的崑濱伯2019年底身體不適，曾一度住院治療，約農曆年前出院後在家休養至今，崑濱伯因年事已高，精神和體力大不如前，鄰居表示似乎無法認人也無法說話，崑濱伯擔任護理師的女兒很有孝心，留職停薪後回家照顧老父親，未料於2月20日下午在住宅辭世。

阿扁前總統於23日下午2時45分許，至崑濱伯靈前上香致意，並慰問崑濱嬸及家屬，停留約30分鐘後離去。

▲副總統賴清德上午特地前往後壁區崑濱伯住處上香，並慰問家屬請節哀順變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

副總統賴清德則是26日上午9時20分許，至崑濱伯靈前上香致意，並慰問崑濱嬸及家屬，請家屬節哀順變，並祝福崑濱伯西方極樂世界逍遙自在，做神後繼續看顧台灣這塊土地、年輕人，後代子孫安居樂業，前後停留約25分鐘後離去。

《無米樂》這部紀錄片是描寫一群台灣農民的故事，其拍攝手法為貼近現實的紀錄片，拍攝地點則為位於嘉南平原，有「台灣大穀倉」之稱的台南後壁，該片以平實手法，描繪台灣農民在外在環境不允許中，如何延續稻作農業，而崑濱伯、煌明伯、文林伯3人，因是此部「無米樂」紀錄片所描述的老農，展現其辛勤勞動與樂天知命的故事而竄紅，「無米樂的故鄉」後壁菁寮，也成為台南旅遊知名景點。

據了解，黃崑濱，人稱「崑濱伯」，生於台灣台南縣后壁鄉，2004年為記錄片《無米樂》主角，2006年，以益全香米獲全國稻米競赛冠軍，2016年蔡英文總統聘任為總統府國策顧問，崑濱伯生前對台南農業十分關心，並積極推動台南農特產品，而十分支持白河分局警方，並親自下場拍交通宣導片，白河警方也甚感哀悼。

保濕、亮白、緊緻一次搞定

ET快訊
40歲大叔自稱19歲男大生　國中少女信了！嘿咻3次還拍裸照
辛龍突現蹤《小明星》！ 鏡頭前露笑容　網淚崩：終於出現了
29歲女家教約學生「成績好就做1次」　陸警發聲明真相傻眼
陸宣布暫停進口台灣鳳梨　國台辦：截獲檢疫性有害生物
統神自爆多益700！超神英文片被挖出　網讚：比成大碩士流利

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳時中：衛福部規劃疫苗地圖　供民眾選擇施打地區品牌

鄭麗文質疑首長不敢打AZ疫苗　蘇貞昌閃避：我搶著打會被罵

國策顧問「崑濱伯」辭世　賴清德上香：做神後繼續看顧台灣

反萊豬連署70萬份破紀錄　國民黨籲民眾聲援藻礁公投

帛琉旅遊泡泡「可能性高」　陳時中：規模不會太大

費鴻泰批醫護成牛津AZ疫苗白老鼠　陳時中：我願意先打

《奈良美智特展》確定加碼！　移師高雄、台南開展時間曝光

蘇貞昌報告養豬基金　大讚陳吉仲：從養豬破產戶到讓豬農站起來

蘇貞昌內閣總動員　吳釗燮右手「懸臂護具」現身立院

境外散播「國安局違法監聽」　邱太三：陸對台政治作戰應越少越好

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

大量「神奇灰泡泡」冒阿根廷海岸 像咖啡上的奶泡...遊客爽躺瘋玩

機車環島！他沿途記錄台灣之美 俯瞰壯麗景色：人生必去的旅行

陳時中：衛福部規劃疫苗地圖　供民眾選擇施打地區品牌

鄭麗文質疑首長不敢打AZ疫苗　蘇貞昌閃避：我搶著打會被罵

國策顧問「崑濱伯」辭世　賴清德上香：做神後繼續看顧台灣

反萊豬連署70萬份破紀錄　國民黨籲民眾聲援藻礁公投

帛琉旅遊泡泡「可能性高」　陳時中：規模不會太大

費鴻泰批醫護成牛津AZ疫苗白老鼠　陳時中：我願意先打

《奈良美智特展》確定加碼！　移師高雄、台南開展時間曝光

蘇貞昌報告養豬基金　大讚陳吉仲：從養豬破產戶到讓豬農站起來

蘇貞昌內閣總動員　吳釗燮右手「懸臂護具」現身立院

境外散播「國安局違法監聽」　邱太三：陸對台政治作戰應越少越好

粉嫩櫻花超吸睛！特搜5處台北近郊景點　竹林裡藏網美知名打卡點

北市3千萬搶案「匪疑沒分到錢抖出主謀」…前四海大哥判10年徒刑

用餐遭2男搶劫手機！　男顧客瞬間掏槍反擊...雙方在街頭恐怖槍戰

白襪24歲超新星預約未來MVP　向隊友阿布瑞尤看齊

陳時中：衛福部規劃疫苗地圖　供民眾選擇施打地區品牌

19歲電競正妹被瘋狂刺殺慘死！　18歲兇手「拍屍體影片」傳好友群組

下周油價估漲0.1元「加油衝一波！」　九五汽油突破27元關卡

頂大人脈比較強？網狂點頭「特別是學長姐」...過來人曝3關鍵猛讚

鄭麗文質疑首長不敢打AZ疫苗　蘇貞昌閃避：我搶著打會被罵

遭霸凌者揚言告訴媒體！　Monsta X基賢髮夾彎道歉：我很內疚

政治熱門新聞

境外勢力指控蔡英文162筆「監聽」　名單有江啟臣、死亡15年董座

自行車道6年僅增1%挨轟！陳智菡FB狂酸

獨／美援時期 台灣重振經濟全靠他

快訊／國安局抓到境外勢力執行「認知作戰」

「龍五先不要」　賴品妤讚：守護得來不易的民主

為何蔡政府拒絕九二共識　林郁方分析

23歲國軍正妹神似泱泱　網友暴動：還有外島籤嗎？

王浩宇稱「柴山多杯孔珊瑚」非保育等級　網友嗆爆

向華強來台居留遭拒 陸委會回應

費鴻泰批醫護成AZ疫苗白老鼠　陳時中：願意先打

LIVE／蘇貞昌專案報告疫苗整備

蔡英文吃「龍膽石斑湯圓」賀元宵　潘孟安：加香菜更好吃

國安局監聽？　蘇貞昌：非國人用語一看就抓包破綻

大潭藻礁爭議　蘇貞昌搬「馬維拉」救援

更多熱門

相關新聞

北市府二二八追思活動　府：賴清德確定無法出席

北市府二二八追思活動　府：賴清德確定無法出席

台北市政府因邀請前總統馬英九出席二二八紀念追思活動致詞，引發獨派不滿，台灣國家聯盟宣布退出協辦，總統府今天表示，當日賴副總統受邀參與多場二二八紀念與追思活動，已確認無法出席由北市府主辦的活動。

國策顧問「崑濱伯」辭世陳水扁上香

國策顧問「崑濱伯」辭世陳水扁上香

統一獅贈蔡英文簽名球　網讚：好會畫

統一獅贈蔡英文簽名球　網讚：好會畫

賴清德扭傷腳錯過接見統一獅！　許願「想看萊恩新舞步」

賴清德扭傷腳錯過接見統一獅！　許願「想看萊恩新舞步」

國策顧問「崑濱伯」辭世黃偉哲上香

國策顧問「崑濱伯」辭世黃偉哲上香

關鍵字：

國策顧問崑濱伯辭世副總統賴清德上香

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

野生羅志祥「西門町街頭掃地」！

福原愛回日本原因！驚爆拒訪內幕

55歲的邰智源到底在拚什麼？

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

台北195帥哥「徵學生」！學經歷嚇壞網：是鬼嗎？

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

更多

最夯影音

更多
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁
國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面