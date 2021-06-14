台南長榮國中部會考亮眼　 1人5A++各科A比率高於全國平均

▲台南長榮中學國中部，會考成績十分亮眼，各科A比率高於全國平均。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國中會考台南市長榮中學國中部學子表現亮眼，體育班趙昱翔同學考出5A++及作文5級分的好成績，且各科成績耀眼奪目，超過3成皆達A以上，比率高於全國許多，令人振奮和欣喜。

趙昱翔同表示，他可以拿到５Ａ＋＋的成績，要感謝老師們的幫助，不斷尋找方法提升同學的能力，也感謝在會考路上一起奮鬥的夥伴，因為有大家的打氣鼓勵，才能順利度過難過，而平時的努力及考場時冷靜思考更是拿高分的關鍵。

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作文獲6級分的郭紜杉同學則分享表示，自發性寫作、閱讀各類書籍、閱讀老師批改的作文，都是他從國一就養成的習慣，老師常常提醒大家，寫作要從平時累積能量，感謝導師每天批改聯絡簿，讓他養成寫日記的好習慣，日日培養寫作手感，才能在會考中拿下6級分。

長中指出，值得一提的是，從他校轉來的楊孟翰同學，本來成績一直遊走於B、C邊界，但師長們從未放棄，在有限的時間下，不斷鼓勵及督促引導，終於破天荒地達到了5B的成績，這是在模擬考從未有過的好成績，家長也立刻打電話感謝師長的指導，並將長中高中部列為首選志願。

國中部呂宗霖主任表示，長榮這些年堅持採精緻化教學，成效日漸顯著，以單科成績為例，每3人就有1人達A以上，是十分難得的成果，同時國中部也徹底實踐不放棄每個孩子，讓每一位孩子都有舞台，才能衝出亮眼的表現，感謝為了孩子們盡心盡力的國三導師及任課群，因為有各位的不離不棄，學子在拿到成績單時，才能眉開眼笑，繼續朝自己的夢想邁進。

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