衛報：台灣解決疫苗之道「惹怒中國」　顯示美日不擔心得罪北京

記者張寧倢／編譯

台灣疫苗供貨短缺之際，政府拒絕中國捐贈疫苗的提議，卻接受了日本與美國贈送約合199萬劑的新冠疫苗。對此，英國主流媒體《衛報》指出，北京方面表達強烈不滿，認為日方利用疫情作秀，也譴責美方違反一中原則，台灣在搶疫苗的同時也惹怒了中國大陸，加劇緊張關係。

▲台灣面臨疫苗短缺，優先讓第一線醫護接種疫苗。（圖／記者周宸亘攝）

《衛報》刊出以「台灣對疫苗的爭奪如何在對中關係上火上加油」（How Taiwan’s struggle for Covid vaccines is inflaming tensions with China）為題的報導稱，疫苗是加劇海峽兩岸緊張關係的最新引爆點，台灣在全球疫苗短缺、起初採購量不足與地緣政治干涉的官方指控之下，目前只有3％的人口接種至少1劑疫苗，台灣的國際夥伴正在加緊援助。

報導指出，北京表態願向台灣政府提供疫苗，或直接為入境中國的台灣民眾接種，提議遭到拒絕後，台灣卻在6月4日收到了日本贈送的124萬劑AZ疫苗，幾天之後，美國參議員代表團訪台，宣布美方將捐贈75萬劑新冠疫苗。對此，中國外交部批評，日本利用疫情作秀，也指責美國違反一個中國原則。報導認為，此舉已惹怒北京，美日捐贈疫苗也顯示出，在對中關係不斷惡化下，東京與華府對激怒北京的憂慮大幅減少。

▲台灣政府拒絕接受中國提供疫苗的提議。（圖／路透）

前五角大廈負責中國與台灣事務的官員唐安竹（Drew Thompson）說，與其說美國與日本捐疫苗是為了與中國的關係，不如說是為了幫助台灣，而在中國製疫苗存在透明度與科學方面的疑慮中，台灣拒絕中國的捐贈並不令人意外，如果真的接受民進黨也可能承受中國無端攻擊，將此視為降服或承認北京的優越性。

不過，唐安竹認為，對於台灣拒絕透過輝瑞/BNT疫苗區域獨家代理商「上海復星」取得疫苗一事，如果上海復星供貨合法，那麼台灣的拒絕就完全是出於政治考量，因為輝瑞與BNT有強大動機去確保代理商疫苗的同等品質。報導引述民調稱，台灣民眾基本上反對中國製疫苗，但不一定反對中國製造的外國疫苗。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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