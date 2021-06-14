獨／偷渡254名警專生打疫苗內幕曝　基層怒：第一線都還沒打完

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新冠疫情嚴峻，全國警消人員因為協助防疫都被安排為優先施打名單，不過14日卻傳出「警專生」疑似特權插隊施打疫苗，施打地點就在台南市以及高雄市，台南市長黃偉哲坦言是警政署指示將警專生列入接種名冊，而高雄市衛生局長黃志中第一時間回應：「未接獲要求」，但隨後又發出訊息，證實確有此事。為何從沒有又變成有？黃志中面對媒體詢問沒有正面回應，只說「請大家支持這樣的計畫」，但據了解陳其邁一開始並不知情。

▲高雄市長陳其邁14日主持防疫會議。（圖／高雄市政府提供）

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高雄市政府衛生局在13日的防疫記者會被問到這件事，局長黃志中第一時間說：「未接擭要求」，但是在晚上7點34分發出訊息，「有關警察人員疫苗接種，係本府警察局接獲警政署交下之中央所屬警政人員之列冊名單總計2503人(含台灣警察專科學校254人及高雄港務警察總隊、保五等單位)，並由高雄市衛生局安排於6月13日到6月15日陸續接種疫苗」。

▲鳳山體育場接種站，醫護排練「宇美町式」打法。（圖／高雄市政府提供）

為何一開始說沒有，後來又說有？就在14日高雄市防疫會議當中，黃志中再次被詢問，他表示：「給我們公文，是對於警政署所屬機構我們應該給予疫苗安排，事後的概括裡面，把警專生列進去，我們知道這些警專生七月份實習，跟第一線警察同仁參與工作，如同醫院裡面的實習生，透過醫院照冊施打，站在第一線，我們提供必要保護是有需要性也請大家支持這樣的計畫」。

不過根據了解高雄市長陳其邁並不知道「警政署給公文到市警局，轉由市警局造冊安排警專生打疫苗」，是直到媒體報導出來之後才知道，第一時間當下他反應是「員警都打不完，學生怎麼能打」，不過最後轉折以「尊重中央的警政一條鞭」來考量，所以在14日防疫記者會當中，陳其邁沒有回答這個問題，而是請衛生局長黃志中給媒體解釋。

▲高雄市健仁醫院13日下午傳出有警專生來打疫苗 。（圖／民眾提供）

▲高雄市健仁醫院13日下午傳出有警專生來打疫苗 。（圖／民眾提供）

同時一位不具名的市府官員也透露，他認為警專生不應該是接種對象，現在身份是學生，等同於是儲備人員，他想問：「第一線警察人員接種完了嗎？」現在警政署直接要求把市警局名單列入進去，理由不夠正當！才需要遮遮掩掩的，而且疫情期間不能停止實習嗎？員警的勤務有需要用到實習生上陣協勤嗎？現有情況就是疫苗已經不夠，還要耍小動作，就會讓高雄市政府很為難，同時警專生先施打疫苗，那軍校生要到軍方單位實習？是不是也應該施打？

也難怪高雄市政府很為難！因為爆發前立委黃昭順疑似「特權插隊」打疫苗爭議之後，陳其邁以及高雄市政府的立場都是一直強調「施打疫苗」一定要照列冊順序，高雄市長陳其邁甚至撂下重話，「假如高雄有這種特權插隊、你試試看，我絕對用傳染病防治法最嚴重的罰則辦你」。

不過現在由警政署統一交辦下，連警專學生254人都可以被「安插」進名冊，雖然警專回應是因應學生暑假要各縣市派出所實習，避免群聚感染， 不過有基層員警私下表示「疫情嚴峻，一定要實習嗎？」而且警專、警大分屬在北北桃當中，警專生就已經有「相關足跡史」，7月份開始到各縣市實習不也是一種「流動」，實習有需要急於在「疫情嚴峻」的這個時刻嗎？所以此舉會不會被質疑特權插隊打疫苗？民眾自有解讀。

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