28歲快遞員送貨戀上47歲人妻！騙走爸媽313萬「只為討愛人歡心」

▲被告因送貨與人妻結緣。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者王佩翊／編譯

新加坡一名28歲的送貨員因為工作認識一名47歲的人妻，兩人日久生情後發展成婚外情，然而這名「小王」不但不在乎女方已婚已育的身分，竟還為愛從家人身上騙取300多萬的現金，讓父母感到痛心，一狀將他連同女方告上法院。法官認為，該名男子濫用家人的信任，騙取大筆金額，因此判處15個月有期徒刑。

根據《中國報》報導，現年28歲的賴子寅原是一名送貨員，他在2016年7月曾經到與他相差19歲的郭淑君家中送貨，兩人因此交換聯絡方式，女方也經常請他幫忙送貨。已婚的郭淑君育有2名小孩，但兩人經長期相處後，仍日久生情，發展出婚外情。

郭淑君平時經營皮包買賣，她在2017年曾向賴男聲稱需要8000新幣（約新台幣16.7萬）的資金，因此兩人便共同密謀欺騙賴男父親，佯裝需要9000新幣（約新台幣18.8萬）貸款買車，並取得款項。事實上，經調查，兩人在此之前早就曾經以支付大學學費的名義向賴男母親騙取5778新幣（約新台幣12萬）。

此後，兩人更是前後以投資名義分別向賴男父親與妹妹騙取高額款項，不法所得高達15萬新幣（約新台幣313萬）。賴男家人發現後，憤而提告，而賴男則因涉及多起共謀詐欺、詐欺罪被判處15個月徒刑。

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