　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

政黨領袖16歲愛女「身穿紅衣」屍體吊掛樹上！遭人性侵後挖眼滅口

▲▼政黨領導人16歲愛女掛屍樹頭　眼被挖出生前還遭性侵。（圖／翻攝自今日印度）

▲少女被當地居民發現陳屍在樹林中。（圖／翻攝自今日印度）

記者王佩翊／編譯

印度一名16歲少女9日被發現陳屍於森林中，屍體被人吊在一棵樹上，死者的家屬則懷疑少女生前曾經遭到性侵。警方表示，死者是當地政黨「人民黨」領導人的女兒，她生前遭人挖出右眼，目前已經鎖定主要嫌疑人，不排除有同夥。據悉，嫌犯將女子殺害後吊在樹上，疑似是為了讓一切看起來像是一起單純的自殺案件。

根據《今日印度》報導，這名住在布哈巴村（Budhabar）的16歲少女是家中長女，她的父親是當地政黨「人民黨」領導人。事發前幾天，少女曾經與家人發生激烈的口角和扭打，7日上午10時氣憤離家後，就徹底失蹤。家屬眼看少女失聯，焦急不已，於是在8日緊急通報失蹤。

▲▼政黨領導人16歲愛女掛屍樹頭　眼被挖出生前還遭性侵。（圖／翻攝自今日印度）

▲死者的屍體被吊掛在樹上。（圖／翻攝自今日印度）

警方隨即展開搜查，不過沒想到不久後少女便被發現陳屍在森林中。當地居民發現，身穿紅衣的少女被吊在拉里瑪蒂森林（Lalimati）的一棵樹上，右眼疑似遭人挖出，死狀相當悽慘，身上也有多處傷痕。當地官員懷疑，少女死前曾經遭到毆打，兇手疑似是要將少女偽裝成自殺，才會將她的屍體懸掛在樹上。

少女的遺體10日被送往當地醫學院進行屍檢。據家屬表示，她生前曾經遭到兇手性侵。警方在現場尋獲一支手機，進行初步分析後，鎖定一名23歲已婚男子達努克（Pradeep Kumar Singh Dhanuk），懷疑他罪嫌重大。警方初步判斷，不排除還有其他同夥。

少女的遺體10日經過屍檢後，當晚隨即火化。而少女父親所屬的人民黨則透過發言人表示，如果警方的調查無法平息家人的疑慮，將會要求進行獨立調查。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
不只賈永婕！台大「抗疫物資」感謝專區　362筆善心名單曝光
人妻打手遊尬上2小王！自白「曾壞10次↑」　老公提告結果傻眼
蛋放桌上忘記吃！孵出五隻小萌鴨　他「瞬間不餓了」
3+11被指破口！機組員檢疫將加嚴「7+7」　交長下午說明
賈永婕正在送「救命神器」　各界支持響應！她回應了
怕帶病毒回家！護理師輕生亡　醫師公會說話了
全家快篩陰「PCR都轉陽」！　她在家閉關2個月竟確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

強生G7高峰會慘遭冷落！　「擊肘擁抱都被晾在一旁」尷尬瞬間曝光

研究：Delta病毒患者靠「雞尾酒療法」症狀1天消失　醫曝濫用後果

印尼實際疫情遭嚴重低估！血清抗體研究：曾染疫人數遠高於官方數字

日相菅義偉G7峰會支持台灣參與WHA　「不應出現地理空白」

巴西總統沒戴口罩群聚千人　遭地方政府開罰！挺疫苗卻驚爆1句話

智利疫苗接種率「全球第5」　首都確診數竟激增...宣布再封城！

莫斯科全市下周放假「薪水照領」！確診飆去年高峰　急推在家防疫

「台灣謝日本」登產經新聞！台130企業團體大手筆集資買全版廣告

德媒：科興、國藥疫苗尚未獲歐盟批准！　中國旅客遊歐恐受阻

防止新冠悲劇重演！G7簽《卡比斯灣宣言》加速疫苗研發與疾病追蹤

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

王大陸遭柯震東虧「吻蔡卓宜事件」秒斷線XD　揭大平台真相..「同台朴敏英沒人注意」心很涼

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

感動！日本參議院挺台參與WHA 全體起身力挺「台灣缺席是損失」

竹東11青少年群聚廣場飲酒遭勸導　嗆警「那逛市場要罰？」最少噴66萬

端午連假管制「匝道成停車場」！　主線比省道空...物流1小時開1公里

強生G7高峰會慘遭冷落！　「擊肘擁抱都被晾在一旁」尷尬瞬間曝光

研究：Delta病毒患者靠「雞尾酒療法」症狀1天消失　醫曝濫用後果

印尼實際疫情遭嚴重低估！血清抗體研究：曾染疫人數遠高於官方數字

日相菅義偉G7峰會支持台灣參與WHA　「不應出現地理空白」

巴西總統沒戴口罩群聚千人　遭地方政府開罰！挺疫苗卻驚爆1句話

智利疫苗接種率「全球第5」　首都確診數竟激增...宣布再封城！

莫斯科全市下周放假「薪水照領」！確診飆去年高峰　急推在家防疫

「台灣謝日本」登產經新聞！台130企業團體大手筆集資買全版廣告

德媒：科興、國藥疫苗尚未獲歐盟批准！　中國旅客遊歐恐受阻

防止新冠悲劇重演！G7簽《卡比斯灣宣言》加速疫苗研發與疾病追蹤

快訊／端午連假匝道塞車回堵　蘇貞昌下令：彈性調整管制

竹市長者疫苗端午開打　6色通知單分區注射！通關搶先看

阿巴西簽約成羅生門　經紀團隊否認加盟新北中信

食力foodNEXT／漲漲漲！新冠疫情爆發　食物通膨時代即將來臨

快訊／蘇貞昌下令「杜絕打疫苗亂象」　要求指揮中心督導地方政府

湖北菜市場氣爆「搜救出144人」　省長趕往現場「民眾排隊捐血」

爆炸性頭痛　當心腦動脈瘤破裂

LIVE／機組員檢疫「3+11」方案將修嚴　陳時中最新說明

眼科教授遭爆帶權貴打疫苗　台大醫院鄭重澄清：路過施打門診被曲解

爆款精品運動鞋！VALENTINO特大鉚釘、BALENCIAGA懸空鞋跟帥翻

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

國際熱門新聞

「這藥」可望結束新冠肺炎大流行

政黨領袖16歲愛女屍體吊掛樹上　遭人性侵滅口！

遊湖碰洩洪　4女慘卡壩邊照片曝

防疫關在家變乖僻易怒！　8歲童送醫確診腦瘤

智利接種率全球第5　首都卻再封城

比利時極右軍人偷走軍火　追殺病毒學家

巨鱷嗜血活剝滅村！被捕後下場曝光

英國疫情又加劇 傳首相強生擬暫緩解除防疫管制

「感謝日本」登產經新聞！台130企業團體買下全版廣告

白宮：G7力挺重建更好世界計畫 抗衡一帶一路

泰國現漏電姊夫！女自己解決下面險著火

G7領導人合照　美媒：少了川普氣氛似乎沒那麼緊張

歐盟首長：年底前出口7億劑疫苗

打莫德納輝瑞　美日接種者現心臟疾病

更多熱門

相關新聞

上千菲人中國使館前示威！　要求離開西菲律賓海

上千菲人中國使館前示威！　要求離開西菲律賓海

今天是菲律賓獨立紀念日，多個菲國民間團體號召上千名支持者聚集中國大使館前，高舉「中國離開」、「終結中國傀儡政權」等標語，要求中國船隻離開西菲律賓海。

泰國現漏電姊夫！女自己解決下面險著火

泰國現漏電姊夫！女自己解決下面險著火

接種mRNA疫苗第2劑1周內應避免劇烈運動

接種mRNA疫苗第2劑1周內應避免劇烈運動

搶先台灣！美援228萬劑疫苗到菲律賓

搶先台灣！美援228萬劑疫苗到菲律賓

確診男5分鐘後斷氣　醫淚：我沒做好嗎

確診男5分鐘後斷氣　醫淚：我沒做好嗎

關鍵字：

東南亞要聞性侵

讀者迴響

熱門新聞

腹痛發燒以為脹氣！女童急速惡化裝葉克膜

新北護理師疑壓力大上吊亡！夫淚崩

被指私下傳訊安慰何孟遠！　元元怒曝「幕後真兇」

「救命神器」來了！賈永婕捐各醫院

「這藥」可望結束新冠肺炎大流行

醫：每日新增要降到200例以下了

醒醒吧！粉絲才不買BTS餐的紙袋

獨／高雄男撞千萬法拉利：多少我賠

助攻水庫！最大贏家一天賺夠2個月

看照買房　「秘密空間」讓她傻了

好市多保健品塑化劑超標　遭求償6億

高雄疫苗開打超快　他曝凌駕全台的「偷吃步」

ICU醫生「爆哭致敬」賈永婕！

28歲人妻瞞夫下海！淚崩：1家3口月入剩1萬怎養兒

新北女醫護負責人「上吊亡」！背景曝

更多

最夯影音

更多
男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！
柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面