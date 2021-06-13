影／小姨子婚禮現場「趁亂激吻新郎」一臉滿足！　新娘看傻眼

▲新娘的妹妹抓住新郎的頭就是一陣猛親。（圖／IG／official_niranjanm87）



記者王佩翊／編譯

印度日前流傳一段驚人的婚禮影片，只見影片中有一群人圍在新郎與新娘旁，準備一同慶祝這個特別的日子，怎知下一秒新娘的妹妹卻突然猛地抓住新郎的頭，接著就是一陣猛親，現場賓客不但沒有覺得奇怪反而歡聲雷動。這位「小姨子」親完姊夫後更是露出滿足的笑容，被親的新郎本人則是一陣嬌羞，該段影片PO出後，隨即引發網友熱議。

根據印度媒體Times Now報導，這對新人日前舉行了傳統的婚禮，新郎與新娘分別坐在舞台上的兩張椅子，並等待賓客輪流上台合照。正當輪到新娘家人時，新娘的妹妹們分別坐在新郎與新娘身旁，等待攝影師拍照，然而就在這個瞬間，坐在新郎右手邊的新娘妹妹，卻突然在攝影師按下快門的瞬間，用力抱住「姊夫」的頭，並激情親吻對方。

從影片中可以看到，新郎被嚇到不斷掙扎，但新娘的妹妹完全沒有要放過姊夫的念頭，親上姊夫後，硬是跟著對方不斷扭動。新娘妹妹的脫序行為當場嚇壞現場賓客，但也引起部分親友哈哈大笑。而當事人絲毫沒有覺得害羞，在親吻姊夫後，還一臉得意地默默起身。

據悉，鬧事的新娘妹妹純粹是為了「有趣」才會在婚禮上激吻姊夫，兩人之間並非有什麼不可告人的關係。不過相關影片PO上網路後，也引發軒然大波，許多網友更是看傻了眼。

▼婚禮影片

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