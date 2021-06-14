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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「最美人魚」曬肚皮釣魚線勒痕　水中拍攝26小時詮釋洛神爆紅

▲河南衛視《端午奇妙遊》特別節目的開場舞《祈》。（圖／翻攝河南衛視）

▲河南衛視《端午奇妙遊》特別節目的開場舞《祈》。（圖／翻攝河南衛視）

記者魏有德／綜合報導

《河南衛視》12日推出特別節目《端午奇妙遊》，在水中完成的開場舞《祈》驚豔全網，在微博上引起熱烈討論。從畫面中可以發現，舞者在水中拂袖起舞，曼妙的身姿彷彿沒有阻力的融入水裡，時而剛勁有力、時而柔媚動人，不僅網友稱她為「最美人魚」，連大陸外交部發言人華春瑩都在推特上讚嘆轉發，「Unbelievably beautiful！」

▲何灝浩曬出拍攝過程中被釣魚線刮傷的肚皮。（圖／翻攝人魚灝浩微博）

▲何灝浩曬出拍攝過程中被釣魚線刮傷的肚皮。（圖／翻攝人魚灝浩微博）

綜合陸媒報導，演出《祈》的美女是一名叫做何灝浩的水下舞者，畢業於廣州大學。節目播出後，何灝浩在她的微博上興奮地的表示，「還蠻感慨的，水下舞蹈終於被大家看見了。」

▲何灝浩的出色表現也引起大陸外交部發言人華春瑩推特轉發。（圖／翻攝人魚灝浩微博）

▲何灝浩的出色表現也引起大陸外交部發言人華春瑩推特轉發。（圖／翻攝人魚灝浩微博）

何灝浩在五年前學習潛水，本身還有水上芭蕾的基礎，因而突發奇想，認為在水下跳舞是件很特別的事情。她也在微博上分享這場節目表演的甘苦，「拍攝了上百個水下舞蹈的視頻（影片），練習在水下的穩定性，動作銜接的流暢性，眼睛在水中睜開的適應性，還有憋氣的時長……這些都是身邊人眼中很無意義的事情。」

▲河南衛視《端午奇妙遊》特別節目的開場舞《祈》。（圖／翻攝河南衛視）

▲何灝浩水中飛天的演出精華片段。（圖／翻攝河南衛視）

何灝浩還在微博中曬出自己手臂及肚皮上被釣魚線勒出的痕跡，雙眼也因為長時間在水裡拍攝而眼壓過高佈滿血絲，不過，她還是很感謝這個讓外界看到水下跳舞的機會，並強調會創造更精彩的作品。

▲河南衛視《端午奇妙遊》特別節目的開場舞《祈》。（圖／翻攝河南衛視）

▲何灝浩為完美演出《祈》，在水下泡了26小時，每50秒才能換氣一次。（圖／翻攝河南衛視）

《祈》的編導郭吉勇指出，這場表演共進行3次拍攝，工作人員在水下泡了26個小時，才拍出這個有「1600多年歷史的水下飛天」。為了能高度還原場景，何灝浩得長時間待在水裡，每50秒換一次氣，一天內上上下下200多次，綁在身上的釣魚線還會把皮膚割傷。
 

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