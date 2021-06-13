桃園「企業快篩」採檢9258人　鄭文燦：外籍移工暫無感染

▲桃園「企業快篩」採檢9,258人，外籍移工暫無感染。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦13日視察觀音工業區管理中心、於籃球場設立的社區篩檢站表示，市府推動「固安計畫」，搭配13處社區篩檢站及企業入廠快篩雙軌進行篩檢，目前桃園企業快篩已採檢9,258人，其中有4位外籍移工快篩陽性，再經PCR檢測後均為陰性，顯示目前桃園外籍移工暫無感染情況。

▲市長鄭文燦視察觀音工業區管理中心社區篩檢站。（圖／市府提供）

鄭文燦說，目前全台外籍移工總數約70萬人，其中桃園的外籍移工約有11萬7,000人，產業移工則約有9萬7,000人，市府推動外籍移工「固安計畫」，透過企業快篩及社區篩檢站進行篩檢，目前已規劃13處社區篩檢站，每個站皆與醫院合作。

▲觀音工業區管理中心社區篩檢站。（圖／市府提供）

由於，觀音工業區管理中心因週邊診所不多，企業自辦快篩不易。因此，市府協調部立桃園醫院新屋分院在此篩檢站，提供市府媒合或廠聯會媒合企業進行快篩，每日約可採檢約600人，經快篩後如為陽性反應，將於現場進行PCR採檢後，由防疫計程車送防疫旅館，等待PCR檢測結果，如仍為陽性反應，則由衛生局轉介至集中檢疫所或醫療院所進行收治。

而目前桃園企業快篩已採檢9,258人，其中有4位外籍移工快篩陽性，再經PCR檢測後均為陰性，顯示目前無外籍移工確診個案及潛在傳播鏈，市府也會於每週二、週五公告目前採檢結果，並持續協調廠聯會及工業區管理中心鼓勵企業參加快篩，讓企業、社區、員工都安心，未來篩檢站也可改裝成為疫苗接種站，讓民眾接種疫苗更方便。

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