婦騎Ubike尬小客車！被叭3聲跳針喊「報應」　怒輾駕駛腳還搶手機

▲桃園地院判處王婦拘役15日，可易科罰金，緩刑2年；王婦不服提出上訴。（圖／資料照）

記者莊智勝／桃園報導

桃園市一名王姓婦人日前騎著Ubike外出，不料卻因突然剎車而遭後方開車的許男連按3聲喇叭示警，王婦為此不滿，不但倒車、狂跳針喊「報應報應報應」挑釁，甚至還趁著許男下車錄影蒐證時，其Ubike衝撞許男腳部，並伸手搶走其手機要求道歉，許男因此憤而報警。高等法院法官審酌後，依強制罪判王婦拘役15日，可易科罰金，緩刑2年，全案定讞。

判決書指出，107年10月31日下午3時56分許，王婦騎著Ubike至桃園市八德區桃新街與金和路交叉口，當時許男開著自小客車行駛在後，並準備停到路邊停車格，不料前方王婦卻突然剎車，許男為此連按3聲喇叭示警，王婦為此不滿，先是倒車挑釁，隨後又倒車迴轉；許男見狀後出言詢問「你怎麼騎車的？」不料王婦卻跳針狂喊「報應報應報應報應」，還在車前保險桿位置前後移動，導致汽車雷達發出警示聲。

許男擔憂王婦真的騎腳踏車撞汽車，因此下車拿出手機準備錄影蒐證，不料這時王婦卻突然騎著Ubike衝來，撞上他的腳部，還猛地伸手將手機搶走，要求「你要道歉我才要還你（手機）」，雙方當街發生口角爭執，事後許男趁其不備搶回手機，並報警提告強制罪。

王婦到案後否認犯行，還反控是許男擋在Ubike前攔住去路，一手拉住腳踏車、一腳卡在車輪上不讓她走，她因急著要上班，才會壓過許男的腳；另搶奪手機一事，王婦則否認，表示是許男要拍照蒐證，「我不同意，但我沒有搶他手機，只是制止他而已！」

案經桃園地院審理後，王婦遭依強制罪判處拘役15日，得易科罰金，緩刑2年；但王婦不服判決提出上訴。高等法院法官審酌，王婦涉嫌強制罪部分罪證明確，衡量她事後已與許男達成和解，對方也表明願意原諒，原判決並無不妥，因此駁回上訴，全案定讞。