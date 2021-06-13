「真正破口在指揮中心」　游淑慧：北市確診者應向這3人訴求國賠

▲陳時中、范雲、鄭文燦。（組合圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

衛福部次長石崇良在立法院被問疫情破口時，脫口「主要在萬華散播開來」，引發熱議。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，12日在記者會道歉，並表示失言在所難免。對此，國民黨台北市議員游淑慧批評，真正的破口在指揮中心，並呼籲北市確診者應向衛福部、民進黨立委范雲，以及桃園市長鄭文燦訴求國賠。

游淑慧13日在臉書表示，陳時中早就自白認證，「蘆洲、宜蘭群聚案病毒基因定序結果出爐，與華航諾富特案染疫個案完全一樣」，蘆洲確診個案的源頭是華航諾富特，而後再與萬華區的個案有人與人的連結，才導致人與人的傳染，同一串再往下延，造成萬華疫情的浩劫。

游淑慧提到，台北市那麼多無辜確診者，和受衝擊的百工百業，應該向衛福部、范雲、鄭文燦訴求國賠，民進黨要整台北市長柯文哲，要幫大阿哥鄭文燦洗白，卻連帶把台北市民拖下水，次等化台北市民，已讓台北為疫情付出這麼大的代價，現在疫苗分配也比高雄少那麼多，還得背負惡名、幫桃園背鍋。

游淑慧還說，「從萬華病毒到萬華破口，台北人記好了，這些羞辱！真正的破口在指揮中心，3個人讓台灣飆三級，無知的民意代表＋軟骨頭的行政官員＋只想高升夢的地方首長」。