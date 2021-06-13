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懶搬沙發「直接往樓下丟」　路過老人「當場被壓住」

▲▼懶搬沙發「直接往樓下丟」　路過老人「當場被壓住」。（圖／翻攝微博）

▲沙發被從二樓丟下。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建省福州市台江區一名老人日前走在路上，突然被天上掉下來的沙發給壓住，倒地不起。

▼老人被沙發壓住。（圖／翻攝微博）

▲▼懶搬沙發「直接往樓下丟」　路過老人「當場被壓住」。（圖／翻攝微博）

根據陸媒報導，沙發會從天上掉下來，是當時大樓管理方正在處理廢棄的傢俱，因為懶惰，直接把廢沙發從2樓丟下來，沒有注意到地面上有人，才會砸到老人。

意外發生後，其他路人趕忙過去將沙發搬開，並將老人送往醫院，幸好最後並沒有大礙，雙方也達成和解，由大樓管理方賠償1萬元人民幣（約4.3萬元新台幣）。

▲▼懶搬沙發「直接往樓下丟」　路過老人「當場被壓住」。（圖／翻攝微博）

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