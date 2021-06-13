護國神山廠商「保醫護彈藥無虞」投百萬防疫！台大醫曝超暖善舉

▲賈永婕、濾能公司捐贈防疫器材。（圖／翻攝自賈永婕、Jin-Chung Shih臉書）

記者林緯平／綜合報導

藝人賈永婕募集252台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），送往北中南的醫院，此暖舉獲陳時中表達感謝之意。然而除賈永婕力挺第一線醫護人員外，台大醫師施景中在臉書發文指出，台灣也有許多善良的企業默默行善很久，並喊出「你們在前線打仗，我們要盡量確保你們彈藥裝備安全無虞」，誓言當防疫最佳後盾。

施景中表示看到陳志金醫師分享賈永婕的新聞，感到相當感動，因此也想分享身邊一家默默行善許久的公司，「從疫情爆發以來已投入防疫設備耗資幾百萬了」。施景中所談的公司就是「濾能」，專門做協助台灣護國神山的廠商，擁有專門建造無塵室的技術，台積電是該公司的主要客戶。他也補充到「該公司已經默默捐了好幾個正壓篩檢亭，裡面都是有裝空調設備」。

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▲賈永婕募資捐救命神器。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

在本土疫情爆發，濾能公司就主動聯絡施景中，並表示出想幫忙的立場。在居中協調之下，施景中發現有很多大型醫院都是在戶外搭帳篷進行篩檢，「不但悶熱，其實也沒到正壓環境，如果是盛行率高的區域，其實這樣工作環境安全堪虞」，而他向該公司反應此狀況。然而，對方二話不說，馬上籌組三架篩檢亭，無償捐給三家大型醫院使用。

施景中談到，「另外，疫情爆發之後，許多醫院紛紛告急，負壓病房設備裝置不夠，不足以容納新增大量的感染者。他們公司又馬上趕工，做出許多移動型的高效過濾風扇，只要一天的簡易施工，就可達到微負壓病房，效果與花大筆金錢與時間的負壓病房改建，相去無幾。已經幫了一些醫院快速改善病房的安全設施」。

最後施景中直言分享這故事，不是要為該公司打廣告，「他們的生意已經夠好了」！單純是看到在危急時刻，還有這些良心企業為台灣付出，最後他也感慨喊話，「願光榮獻給這些默默付出金錢、與心血，貢獻台灣高科技強項的善心人」。