快訊／台中+1！中年婦曾到潭子登山唱卡拉OＫ　匡列3接觸者

▲台中市長盧秀燕。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

台中市13日新增1名本土確診案例，市府在記者會表示，確診者為東區52歲女性（案12899），她與先前已公布的中市大安區男性公司負責人（案12476）是朋友，曾到潭子登山唱卡拉OK聊天。目前已匡列3名接觸者並採檢，同時加強相關足跡史清消。

中市府今天下午召開疫情指揮中心線上記者會，衛生局長曾梓展說明今日疫調情況。他表示，今天確診1例是東區52歲女性，職業為家管，為案12476友人，2人最後接觸日為6月7日。家管婦8日及10日曾至潭子風動石步道健走，10日至風動石附近，停業中的圓夢亭卡啦OK聊天。

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▲市府公布確診足跡。（圖／台中市政府提供）

曾梓展說，圓夢亭卡啦OK店先前已停業，但老闆和老闆娘住在此處，個案偶爾會過去會聊天。個案10日出現症狀，11日經警政協尋發現個案為案12476接觸者，衛生局安排居家隔離並採檢，12日報告確診。

他指出，該個案匡列接觸者3名（同住家人1名、朋友2名）居家隔離及安排採檢，其中個案的2名友人分別為圓夢亭卡啦OK老闆娘，檢驗結果陽性（尚未領號），已收治住院，卡拉OK老闆檢驗結果陰性；另個案同住的1名家人則檢驗中。

曾梓展補充說，案12476是大安區68歲男性，為某公司負責人，目前插管治療中，因家人不清楚其活動史，目前警方追查車行軌跡顯示個案5月24日到6月9日，曾到過公司、友人家、拜訪廠商、診所就醫等。以上確診個案均已匡列相關接觸者並進行採檢，足跡也已通知店家加強清消。

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